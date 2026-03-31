FOTO Savjeti i ideje za najljepše prirodno obojane pisanice

Hrastove šiške. Kroz povijest hrastove šiške su se koristile za izradu tinte za pisanje jer su bogate taninima koji su snažni tamni pigmenti. Naknadno bi se u tintu dodavalo i željezo jer ono pretvori smeđe tonove u crne. Odlučili smo primijeniti postupak izrade tinte i na pisanice, te smo ove tamne pisanice obojili tako da smo u 0,5 l vode dodali 50 g usitnjenih hrastovih šiški te smo ih na slaboj vatri kuhali 30-ak minuta. Zatim smo procijedili biljnu masu i u boju dodali jedno zrnce željezovog sulfata koje je boju pocrnilo. Dodali smo i jušnu žlicu alkoholnog octa te smo u vruću boju potopili već kuhana jaja. Pisanice su tako stajale 30-ak minuta. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL