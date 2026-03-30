Lidia Bastianich: 'Još se vraćam u rodnu Pulu, u isto dvorište. Tu dolazim obnoviti energiju'

Moj uzor bile su, prije svega, moja majka i baka, koja je ustajala u 5 sati ujutro da bi nahranila životinje na imanju, pa onda spremala doručak za cijelu obitelj. Istrijanke su snažne žene i puno toga je bilo na njima, to iskustvo nikad nisam zaboravila i sigurno se kasnije odrazilo i na moju karijeru. Ženama bih poručila: da, mi smo žene, majke, supruge, kućanice, to jesu naše uloge, no nikad u životu sebe nisam promatrala samo kroz njih. Mi smo i ljudska bića koja imaju jako puno za dati u mnogim drugim segmentima i ne trebamo se ograničavati. Osim toga, uz dobro planiranje, dovoljno smo jake da se možemo ostvariti i u oba područja - u odgoju obitelji i kao poduzetnice. To razmišljanje je meni osobno uvijek davalo snagu i tjeralo me naprijed, kazala je svjetski poznata kuharica hrvatskog porijekla, Lidia Bastianich, s iznimnom karijerom u SAD-u, u intervjuu koji je dala za podcast Večernjeg lista uoči dolaska na Ženski vikend u Rijeku.

Rekla je da je uzbuđena zbog toga što će govoriti pred ženama o svom životu i uspjehu koji je postigla, koji mnogi smatraju ostvarenjem 'američkog sna', jer se uvijek trudi ohrabrivati žene i uliti im samopouzdanje i vjeru u to da mogu postići sve što žele. Tu će predstaviti i svoju novu knjigu: 'Lonci, tave i poklopci' i susresti se s obožavateljima na potpisivanju, što ju uvijek veseli. I inače rado dolazi u rodnu Pulu, u isto ono dvorište u kojem je odrasla, jer smatra važnim to da čovjek ostane povezan s korijenima i onime što ga je obilježilo u odrastanju.

- Mnogi su proširili kuće ili dvorišta u kojima su odrasli, ja ne, ostalo je sve kao nekada, osim što sam popravila i obojila ogradu, tako da je i danas sve onako kako je bilo nekada. Tu dolazim obnoviti snagu i energiju. Kad sam tu, rado odlazim na tržnicu u Puli, gdje me mnogo ljudi zaustavlja da se uvjere da sam to baš ja. Veseli me što mi kažu da prate moju emisiju i da kuham jednostavno kao što se nekad kuhalo, bez puno razlike - priča Bastianich.

Kaže da je autentična talijanska kuhinja, ona domaća, jednostavna, s kvalitetnim sezonskim namirnicama, najzaslužnija za njezinu karijeru, no uvjerena je da je tome doprinijelo i to što je u nastupima uvijek dodavala i priču o tradiciji i povijesti svoje obitelji, Istre i Italije, koja je pratila tu kuhinju. Kao i to da uvijek ističe kako kuhanje mora biti povezano sa stolom uz koji okupljamo članove obitelji i prijatelje.

- Uvijek ističem da u hrani trebamo uživati polako, za stolom s obitelji ili prijateljima, jer ćemo tako najbolje upiti njene hranjive sastojke, a ujedno dobiti i sve one hranjive sastojke koje trebamo u druženju s dragim ljudima - ističe kuharica koja iza sebe ima iznimno poznati TV show koji se prikazuje u nizu zemalja u svijetu i čak 18 objavljenih kuharica. Kaže kako njena karijera nije bila planirana, odnosno nije unaprijed mogla zacrtati korake koji vode k uspjehu I joj bilo nimalo lako.

- Došla sam u SAD s 12 godina. Moja je obitelj otišla iz Jugoslavije i dvije godine smo proveli u izbjegličkom logoru u Italiji, što je jako obilježilo moje odrastanje i doprinijelo u izgradnji mog karaktera. Onda smo emigrirali u SAD i tu gradili život ispočetka - naglasila je rekavši kako misli da je važno da čovjek na vrijeme prepozna što voli raditi i da bude predan u tome da slijedi svoj put te pomalo koristi prilike koje mu se usput otvore.

- Kuhanje sam izabrala kao nešto što je bilo izraz moje baštine i nešto što me moglo povezati s mojom novom obitelji u Americi. Naime, tamo je već bila poznata talijanska kuhinja, jer su Talijani dolazili još od 19. stoljeća i postojalo je nešto što bi se moglo nazvati američko-talijanskom kuhinjom. Kako sam izabrala pokazati tu kuhinju u autentičnom svjetlu, moja nova obitelj u Americi me jako lijepo prihvatila - kaže.

Ističe kako je važno i puno ulagati u sebe i raditi na tome da napredujete - ispričala je. Prvi važan korak u karijeri bilo je otvaranje prvog restorana na suprugom 1971. godine, nakon čega je shvatila da još puno mora učiti i dala se u to. Potom je 1981. otvorila drugi restoran, a glavna prekretnica u karijeri bila je kad je upoznala Juliju Child, koja joj je ponudila nastup u njenom TV showu.

- Od tada je krenulo: Nastupi u drugim emisijama, knjige... - kaže Bastianich te dodaje kako je pratitelje posebno zainteresirala time to je spremala sve ono što je nekad bilo popularno u našim krajevima. Cilj je bio pokazati da kuhanje može biti jednostavno, da s kvalitetnim sastojcima uvijek možete uspjeti i ono najvažnije: da nakon kuhanja svi sjedamo za stol i uživamo u jelu i druženju.

- Vjerujem da sam uspjela pokazati ženama da svakodnevno kuhanje ne mora biti teško i da to mogu ostvariti i uz poslovnu karijeru, ako dobro planiraju i ako nekad naprave i nešto unaprijed. Osim toga, kuhanje ne mora biti skupo. Ok, ako želite pripremiti jastoga, to je jastog, no ako nemate za jastoga, možete napraviti odličan brudet s grdobinom, ili nekom drugom ribom Srdele su u sezoni jeftinije, znala sam ih pripremati dva do tri puta tjedno, na različite načine. Pravila sam fuže, kiseli kupus, paštašutu, sarme i palentu zimi i mnogi su to prihvatili i oduševili se - priča.

Nije se, kaže, bilo lako nametnuti u dominantno muškom svijetu, no ako radite ono što volite i radite to sa strašću, onda stvari sjednu na mjesto.

Za mlade kuhare koji se danas probiju i svi im kao kriterij nameću Michelina ističe jedan savjet: Radite na tome da budete posebni i inovativni, no ostanite radije negdje bliže dnu, vjerniji tradiciji i okusima koje ste upoznali u svom djetinjstvu. Hrvatska je i turistička zemlja, a turisti upravo to žele vidjeti: inćune u soli, srdele u savuri, njoke, fuže, bobiće i slična autohtona jela, pogotovo što ih u različitim krajevima različito pripremamo. Na primjer, putujući sam se uvjerila da je blitva s krumpirom na sjeveru Hrvatske rastresitija nego što se radi u Dalmaciji. Svježe sezonske namirnice i tradicionalni recept odlična su formula za uspjeh - kaže Bastianich.