FOTO Slavni kreativci dizajnirali kolekciju za Zarin 50. rođendan

Puni popis suradnika:
Alex de Betak, Anna Sui, Annie Leibovitz, Axel Vervoordt, Beka Gvishiani, Cedric Grolet, Charlotte Rampling, Christy Turlington, Cindy Crawford, Craig McDean, David Bailey, David Chipperfield, David Sims, Es Devlin, Ezra Petronio, Fabien Baron, Guido Palau, Harry Lambert, Javier Vallhonrat, Karl Templer, Karlie Kloss, Kasing Lung, Kate Moss, Leslie Zhang, Linda Evangelista, Luca Guadagnino, Ludovic de Saint Sernin, M&M Paris, Marc Newson, Mario Sorrenti, Naomi Campbell, Narciso Rodriguez, Nick Knight, Norman Foster, Paolo Roversi, Pat McGrath, Pedro Almodóvar, Philip Treacy, Pierpaolo Piccioli, Pieter Mulier, Ramdane Touhami, Robbie Williams, Rosalía, Samuel Ross, Sarah Andelman, Sterling Ruby, Steven Meisel, Tim Walker i Vincent Van Duysen.