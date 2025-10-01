Obavijesti

SUPER OBLJETNICA

FOTO Slavni kreativci dizajnirali kolekciju za Zarin 50. rođendan

Zara svoju 50. obljetnicu obilježava suradnjom s nekima od najistaknutijih kreativaca današnjice. Za ovu prigodu umjetnici od Philipa Treacyja do Tima Walkera, dizajnirali su vlastite kolekcije raznih predmeta
Annie Leibovitz, Anna Sui, David Chipperfield, David Sims, Kate Moss, Marc Newson, Naomi Campbell, Nick Knight, Norman Foster, Pat McGrath, Pedro Almodóvar, Rosalía i Zarina vlastita dizajnerska ekipa među su pedeset kreativaca koji su osmislili proizvode poput jakni, torbi, vreća za spavanje, stolaca – pa čak i torbe za kućne ljubimce – povodom 50. rođendana brenda. | Foto: Zara
