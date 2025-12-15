Najpametnija djeca se rađaju u ova dva mjeseca u godini

Znanstvenici su primijetili zanimljive obrasce koji povezuju mjesec rođenja s nekim prednostima u ranom obrazovanju, a to može utjecati i na kasniji akademski uspjeh.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 VIDEO Rodila u helikopteru iznad Raba: 'Bilo je po njenom, a vidjet ćemo hoće li biti pilot' | Video: 24sata/pixsell

Kako mjesec rođenja može igrati ulogu?

Razlog nije u genetskoj nadmoći, već u različitim vanjskim okolnostima koje mogu utjecati na razvoj mozga još prije rođenja. Tijekom trudnoće okolišni faktori poput količine sunčeve svjetlosti kojoj je majka izložena, prehrane bogate vitaminima i mineralima te učestalosti sezonskih infekcija mogu značajno oblikovati rast i funkciju fetusa.

Na primjer, nedostatak vitamina D, koji se sintetizira izlaganjem suncu, može utjecati na razvoj živčanog sustava, dok pravilna prehrana pruža potrebne hranjive tvari za optimalan razvoj moždanih struktura.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Isto tako, izloženost sezonskim virusima ili prehladama može, čak i neizravno, imati utjecaj na imunosni sustav i razvoj mozga. Iako su ti učinci često mali, njihova kumulativna prisutnost tijekom ključnih mjeseci trudnoće može dovesti do primjetnih razlika u kognitivnim sposobnostima djeteta nakon rođenja.

Kolovoz i rujan u prvom planu

Podaci pokazuju da su djeca rođena između kolovoza i rujna često u prednosti kada krenu u školu. U mnogim zemljama školska godina počinje u rujnu, što znači da su ta djeca među najstarijima u razredu.

Foto: Photographer: Sergey Novikov

Starija djeca u grupi obično pokazuju veću koncentraciju, bolju kontrolu emocija i veću spremnost za učenje, prednosti koje se s vremenom mogu pretvoriti u bolje ocjene i veću samouvjerenost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Najveća beba u regiji: Suzana iz Srbije rodila je dječaka rekordera teškog 6.4 kg | Video: 24sata/Video

Efekt relativne starosti

Ova prednost poznata je kao efekt relativne starosti. Djeca koja su starija od svojih vršnjaka u razredu često brže napreduju u školskim aktivnostima, razvijaju bolje socijalne vještine i ponekad lakše dolaze do uspjeha u kasnijem obrazovanju.

Iako postoje trendovi, stručnjaci naglašavaju da mjesec rođenja ne definira inteligenciju niti određuje budući uspjeh. Faktori poput genetike, okoline, obrazovanja i podrške ključni su za razvoj svakog djeteta. Mjesec rođenja može dati malu prednost, ali nije presudan.