U PRAVOM TRENUTKU

Najpametnija djeca se rađaju u ova dva mjeseca u godini

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Najpametnija djeca se rađaju u ova dva mjeseca u godini
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mjesec rođenja možda nije samo broj u kalendaru, istraživanja sugeriraju da određeni periodi u godini mogu utjecati na djetetov razvoj i školsku spremnost

Znanstvenici su primijetili zanimljive obrasce koji povezuju mjesec rođenja s nekim prednostima u ranom obrazovanju, a to može utjecati i na kasniji akademski uspjeh.

VIDEO Rodila u helikopteru iznad Raba: 'Bilo je po njenom, a vidjet ćemo hoće li biti pilot' 00:49
VIDEO Rodila u helikopteru iznad Raba: 'Bilo je po njenom, a vidjet ćemo hoće li biti pilot' | Video: 24sata/pixsell

Kako mjesec rođenja može igrati ulogu?

Razlog nije u genetskoj nadmoći, već u različitim vanjskim okolnostima koje mogu utjecati na razvoj mozga još prije rođenja. Tijekom trudnoće okolišni faktori poput količine sunčeve svjetlosti kojoj je majka izložena, prehrane bogate vitaminima i mineralima te učestalosti sezonskih infekcija mogu značajno oblikovati rast i funkciju fetusa.

Na primjer, nedostatak vitamina D, koji se sintetizira izlaganjem suncu, može utjecati na razvoj živčanog sustava, dok pravilna prehrana pruža potrebne hranjive tvari za optimalan razvoj moždanih struktura.

A pregnant woman is looking at an ultrasound photo of fetus. Mot
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Isto tako, izloženost sezonskim virusima ili prehladama može, čak i neizravno, imati utjecaj na imunosni sustav i razvoj mozga. Iako su ti učinci često mali, njihova kumulativna prisutnost tijekom ključnih mjeseci trudnoće može dovesti do primjetnih razlika u kognitivnim sposobnostima djeteta nakon rođenja.

Kolovoz i rujan u prvom planu

Podaci pokazuju da su djeca rođena između kolovoza i rujna često u prednosti kada krenu u školu. U mnogim zemljama školska godina počinje u rujnu, što znači da su ta djeca među najstarijima u razredu.

Schoolchildren sitting close together near desk
Foto: Photographer: Sergey Novikov

Starija djeca u grupi obično pokazuju veću koncentraciju, bolju kontrolu emocija i veću spremnost za učenje, prednosti koje se s vremenom mogu pretvoriti u bolje ocjene i veću samouvjerenost.

Najveća beba u regiji: Suzana iz Srbije rodila je dječaka rekordera teškog 6.4 kg 00:56
Najveća beba u regiji: Suzana iz Srbije rodila je dječaka rekordera teškog 6.4 kg | Video: 24sata/Video

Efekt relativne starosti

Ova prednost poznata je kao efekt relativne starosti. Djeca koja su starija od svojih vršnjaka u razredu često brže napreduju u školskim aktivnostima, razvijaju bolje socijalne vještine i ponekad lakše dolaze do uspjeha u kasnijem obrazovanju.

Iako postoje trendovi, stručnjaci naglašavaju da mjesec rođenja ne definira inteligenciju niti određuje budući uspjeh. Faktori poput genetike, okoline, obrazovanja i podrške ključni su za razvoj svakog djeteta. Mjesec rođenja može dati malu prednost, ali nije presudan.

