Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VOLITE LI ZIMU?

FOTO Službeno počela zima: Prisjetite se kako izgleda kad se zabijeli cijela Hrvatska

Danas počinje zima i najkraći je dan u godini, zimski solsticij, kada je Sunce najniže na sjevernoj polutci. Hladnoća donosi tamna jutra, ranije večeri i mogućnost snijega, uz blagdanski ugođaj. Nakon solsticija dani će se postupno produljivati
Zimska idila na Sljemenu
Danas je službeno započela zima i obilježava se najkraći dan u godini. Taj se dan naziva zimski solsticij. Riječ je o astronomskom trenutku kada je Sunce na sjevernoj polutci najniže na nebu. Zbog toga dnevna svjetlost traje kraće nego bilo kojeg drugog dana. Noć je istovremeno najduža u cijeloj godini. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/39
Danas je službeno započela zima i obilježava se najkraći dan u godini. Taj se dan naziva zimski solsticij. Riječ je o astronomskom trenutku kada je Sunce na sjevernoj polutci najniže na nebu. Zbog toga dnevna svjetlost traje kraće nego bilo kojeg drugog dana. Noć je istovremeno najduža u cijeloj godini. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025