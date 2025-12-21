FOTO Službeno počela zima: Prisjetite se kako izgleda kad se zabijeli cijela Hrvatska

Iako se hladno vrijeme osjeća već tjednima, današnji datum označava početak astronomske zime. Temperature su niske, a zimski uvjeti već su prisutni u većem dijelu zemlje. Od sutra će dani postupno postajati dulji. Unatoč tome, hladnoća i mogućnost snijega zadržat će se i dalje. Zima će se osjetiti i u nadolazećim tjednima. | Foto: Igor Soban/PIXSELL