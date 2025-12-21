FOTO Službeno počela zima: Prisjetite se kako izgleda kad se zabijeli cijela Hrvatska

Danas počinje zima i najkraći je dan u godini, zimski solsticij, kada je Sunce najniže na sjevernoj polutci. Hladnoća donosi tamna jutra, ranije večeri i mogućnost snijega, uz blagdanski ugođaj. Nakon solsticija dani će se postupno produljivati
Danas je službeno započela zima i obilježava se najkraći dan u godini. Taj se dan naziva zimski solsticij. Riječ je o astronomskom trenutku kada je Sunce na sjevernoj polutci najniže na nebu. Zbog toga dnevna svjetlost traje kraće nego bilo kojeg drugog dana. Noć je istovremeno najduža u cijeloj godini.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Iako se hladno vrijeme osjeća već tjednima, današnji datum označava početak astronomske zime. Temperature su niske, a zimski uvjeti već su prisutni u većem dijelu zemlje. Od sutra će dani postupno postajati dulji. Unatoč tome, hladnoća i mogućnost snijega zadržat će se i dalje. Zima će se osjetiti i u nadolazećim tjednima.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Najkraći dan u godini donosi promjene u svakodnevnim navikama ljudi. Jutra su tamna i hladna, dok večeri započinju ranije nego inače. To zahtijeva dodatni oprez u prometu. Posebno su opasni mraz i poledica na cestama. Vidljivost je često smanjena.
| Foto: Robert Belosevic/PIXSELL
Priroda ulazi u razdoblje mirovanja tijekom zime. Krajolik poprima tipičan zimski izgled. Zima je ujedno i vrijeme blagdana, školskih praznika i obiteljskih okupljanja. Gradovi su ukrašeni blagdanskim svjetlima. U planinskim krajevima traje skijaška sezona i zimski turizam.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Iako današnji dan označava vrhunac tame, on predstavlja i važnu prekretnicu u prirodi. Nakon zimskog solsticija dani će se polako produljivati. Svakim danom bit će sve više dnevnog svjetla. Time započinje novi dio prirodnog ciklusa. To najavljuje postupni povratak svjetlijih dana.
| Foto: Zvonimir Barisin
Karakteristično je padanje snijega u određenim krajolicima Hrvatske. Prema prognozama, snijeg i susnježica mogla bi se očekivati već idućih dana.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
