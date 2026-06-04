Jedete li ga dovoljno? Najzdravije povrće na svijetu

Znanstvenici su sastavili popis povrća s najvećom nutritivnom gustoćom na planetu, a jedna se biljka našla na samom vrhu. Naime, studija koju je objavio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) imala je za cilj rangirati povrće na temelju hranjivih tvari koje sadrži i gustoće kojom se te tvari u njemu nalaze.