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Jedete li ga dovoljno?

Najzdravije povrće na svijetu

Znanstvenici su sastavili popis povrća s najvećom nutritivnom gustoćom na planetu, a jedna se biljka našla na samom vrhu. Naime, studija koju je objavio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) imala je za cilj rangirati povrće na temelju hranjivih tvari koje sadrži i gustoće kojom se te tvari u njemu nalaze.
fruit stand at a market
U nastavku doznajte koje vrste povrća imaju titulu najzdravijeg na svijetu. | Foto: Ralph Hoppe
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U nastavku doznajte koje vrste povrća imaju titulu najzdravijeg na svijetu. | Foto: Ralph Hoppe
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