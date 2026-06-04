Najzdravije povrće na svijetu

Znanstvenici su sastavili popis povrća s najvećom nutritivnom gustoćom na planetu, a jedna se biljka našla na samom vrhu. Naime, studija koju je objavio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) imala je za cilj rangirati povrće na temelju hranjivih tvari koje sadrži i gustoće kojom se te tvari u njemu nalaze.
U nastavku doznajte koje vrste povrća imaju titulu najzdravijeg na svijetu.
| Foto: Ralph Hoppe
U nastavku doznajte koje vrste povrća imaju titulu najzdravijeg na svijetu. |
Foto: Ralph Hoppe
U nastavku doznajte koje vrste povrća imaju titulu najzdravijeg na svijetu.
| Foto: Ralph Hoppe
1. Potočarka - nosi titulu najzdravijeg povrća, a iznimno je bogata vitaminima K, C i antioksidansima; jedna je od najhranjivijih zelenih biljaka.
| Foto: PROFIMEDIA
2. Kineski kupu - lagan, probavljiv i dobar izvor vitamina C i folata.
| Foto: Thinkstock
3. Blitva - puna magnezija, željeza i vitamina K – odlična za kosti i krv.
| Foto: DREAMSTIME
4. Lišće cikle - vrlo hranjivo, bogato nitratima koji pomažu cirkulaciji.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Špinat - poznat po željezu, folatu i luteinu za oči.
| Foto: Freepik
6. Cikorija - gorka, ali dobra za probavu i jetru.
| Foto: Olha Pashkovska
7. Lisnata salata: lagana, hidratantna i niskokalorična.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. Peršin: snažan izvor vitamina C i prirodni diuretik.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Rimska salata: hrskava, bogata folatima i vodom.
| Foto: Aflo images/Canva
10. Raštika: mediteranski superfood, puna kalcija i vlakana.
| Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL
11. Lišće repe: nutritivno bogatije od same repe, puno vitamina A i K.
| Foto: Fotolia
12. Lišće gorušice: pikantno, potiče metabolizam i cirkulaciju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. Endivija: gorkasta salata koja pomaže probavi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. Vlasac: blag izvor antioksidansa i vitamina C.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. Kelj: snažan antioksidans, dobar za imunitet i detoks.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. Lišće maslačka: prirodni “čistač” organizma, dobro za jetru.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. Crvena paprika: vrlo bogata vitaminom C i karotenoidima.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
18. Rukola: gorko-orašasti okus, potiče probavu i jetru.
| Foto: 123RF
19. Brokula: poznata po sulforafanu, snažnom antioksidansu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
20. Bundeva: bogata beta-karotenom, dobra za kožu i oči.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
21. Prokulice: pune vlakana i spojeva za detoks jetre.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
22. Mladi luk: lagan, antibakterijski i dobar za imunitet.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
23. Korabica: hrskava, bogata vitaminom C i vlaknima.
| Foto: Thinkstock
24. Cvjetača: niskokalorična, sadrži spojeve za detoksikaciju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
25. Kupus: tradicionalna namirnica za crijeva i probavu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva
26. Mrkva: bogata beta-karotenom za vid i kožu.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
27. Rajčica: izvor likopena, važnog antioksidansa za srce.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija
28. Salata iceberg: hidratantna, ali nutritivno slabija od tamnih salata.
| Foto: DREAMSTIME
29. Rotkvica: pomaže probavi i daje laganu pikantnost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
30. Zimska tikva: dobra za vlakna i beta-karoten.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL .