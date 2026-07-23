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TRANSFORMACIJA - PRIJE I POSLIJE

FOTO Smršavjela je gotovo 32 kile u šest mjeseci bez injekcija: Evo kako je to uspjela

Britanka Teagan Hopwood (31) uspjela je u samo šest mjeseci izgubiti gotovo 32 kilograma, bez rigoroznih dijeta, preparata za mršavljenje i iscrpljujućih treninga. Majka iz Canterburyja tvrdi da se nije morala odreći omiljenih namirnica, već je promijenila veličinu porcija, počela pratiti kalorije i u prehranu uključila više proteina
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FOTO Smršavjela je gotovo 32 kile u šest mjeseci bez injekcija: Evo kako je to uspjela
Nakon trudnoće Teagan je imala oko 103 kilograma i nosila konfekcijski broj 20, što približno odgovara europskom broju 48. Kaže da je tijekom trudnoće počela jesti veće količine hrane, a s tom je navikom nastavila i nakon poroda. | Foto: Instagram/teags.fatloss
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Nakon trudnoće Teagan je imala oko 103 kilograma i nosila konfekcijski broj 20, što približno odgovara europskom broju 48. Kaže da je tijekom trudnoće počela jesti veće količine hrane, a s tom je navikom nastavila i nakon poroda. | Foto: Instagram/teags.fatloss
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