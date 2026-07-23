FOTO Smršavjela je gotovo 32 kile u šest mjeseci bez injekcija: Evo kako je to uspjela

Britanka Teagan Hopwood (31) uspjela je u samo šest mjeseci izgubiti gotovo 32 kilograma, bez rigoroznih dijeta, preparata za mršavljenje i iscrpljujućih treninga. Majka iz Canterburyja tvrdi da se nije morala odreći omiljenih namirnica, već je promijenila veličinu porcija, počela pratiti kalorije i u prehranu uključila više proteina
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Nakon trudnoće Teagan je imala oko 103 kilograma i nosila konfekcijski broj 20, što približno odgovara europskom broju 48. Kaže da je tijekom trudnoće počela jesti veće količine hrane, a s tom je navikom nastavila i nakon poroda.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Nakon trudnoće Teagan je imala oko 103 kilograma i nosila konfekcijski broj 20, što približno odgovara europskom broju 48. Kaže da je tijekom trudnoće počela jesti veće količine hrane, a s tom je navikom nastavila i nakon poroda.
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Foto: Instagram/teags.fatloss
Nakon trudnoće Teagan je imala oko 103 kilograma i nosila konfekcijski broj 20, što približno odgovara europskom broju 48. Kaže da je tijekom trudnoće počela jesti veće količine hrane, a s tom je navikom nastavila i nakon poroda.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Prekretnica se dogodila tijekom toplinskog vala 2022. godine, kada nije mogla odjenuti jedine kratke traper-hlače koje je imala.
– Već dugo nisam bila zadovoljna svojom težinom, ali taj trenutak potaknuo me da se napokon promijenim. Pogledala sam mnogo snimki o kalorijskom deficitu i prvi put doista shvatila što trebam napraviti – ispričala je.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Teagan je na početku dnevno unosila približno 2200 kalorija. Kako je gubila kilograme, unos je postupno smanjivala, sve dok nije došla do otprilike 1700 kalorija dnevno. Naglašava da nije izbacila ugljikohidrate, brzu hranu ni slatkiše, već ih je uklopila u ukupni dnevni unos.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Prije promjene prehrane često bi za doručak popila samo kavu. Za ručak je jela tostirane sendviče, čips, hranu iz restorana brze prehrane ili kalorične salate, dok bi za večeru pojela nekoliko tortilja ili naručila dostavu. Navečer bi često posezala za velikim pakiranjima čokolade.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Danas za doručak priprema zobenu kašu iz pećnice, za ručak jede tortilje s piletinom, lagani sir i voće, dok su joj među omiljenim večerama domaći pileći burgeri, krumpirići, ražnjići s rižom i povrćem te domaća pizza.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
– Nije bio toliki problem u tome što sam jela, nego koliko sam jela. Primjerice, pripremila bih tortilje i pojela tri ili četiri, a da nisam bila svjesna koliko se kalorija tako nakupi – objasnila je.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Kako bi lakše zadržala nove navike, Teagan svake nedjelje planira obroke za cijeli tjedan, prije odlaska u kupnju. Prednost daje namirnicama bogatima proteinima, ali si ne zabranjuje hranu koju voli.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
U večernjim satima često priprema zdjelicu od nemasnog grčkog jogurta, čokoladnog proteinskog praha, mini sljezovih kolačića, pereca, bombona i čokoladnog preljeva.
– Ako se uklapa u moj kalorijski unos, ne vidim razlog zašto to ne bih pojela – rekla je.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Vodi se pravilom 80/20. Oko 80 posto njezine prehrane čine domaća i nutritivno uravnotežena jela, dok preostalih 20 posto ostavlja za dostavu, pizzu, čokoladu i druge omiljene poslastice.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Na početku transformacije nije provodila sate u teretani. Dok bi njezina kći spavala, povremeno je radila kratke intervalne treninge u blagovaonici i vježbala s utezima kod kuće.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Tek nakon što je izgubila željene kilograme počela je četiri puta tjedno trenirati snagu. Kaže da je upravo kombinacijom gubitka masnog tkiva i izgradnje mišića postigla zategnut izgled tijela.
Teagan danas ima oko 74 kilograma i nosi konfekcijski broj 10, približno europski broj 38. Svoju je težinu, prema vlastitim riječima, uspjela održati nekoliko godina.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Iako se njezina fizička transformacija jasno vidi, Teagan kaže da je najvažnija promjena bila ona psihološka.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Prestala se uspoređivati s drugim ljudima i usredotočila se na dosljednost, čak i kada vaga pojedinih tjedana nije pokazivala napredak. Težinu je pratila svakodnevno, ali je promatrala tjedni prosjek jer kilogrami tijekom dana mogu oscilirati.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
– Sada sam sretnija, samouvjerenija i mogu reći da volim svoje tijelo. Imam strije i višak kože nakon mršavljenja, ali osjećam se bolje nego ikada – rekla je.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Posebno joj je važno što danas svojoj kćeri predstavlja primjer snage i zdravijih navika.
– Moja kći želi biti snažna poput mene, umjesto da odrasta s mišlju da samo mora biti mršava. Imam više energije, upoznala sam nove prijatelje u teretani i pronašla motivaciju koju prije nisam imala – zaključila je.
| Foto: Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss
Foto Instagram/teags.fatloss