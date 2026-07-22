Ovo su najpopularnija muška imena za bebe u 2025. godini

Roditelji u Hrvatskoj i prošle su godine za mušku novorođenčad najčešće birali provjerena, tradicionalna imena, iako se na popisu nalaze i neka modernija koja posljednjih godina bilježe sve veću popularnost
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte 20 najpopularnijih muških imena za bebe rangiranih od najmanje do najviše popularnih.
| Foto: Dreamstime
U nastavku pogledajte 20 najpopularnijih muških imena za bebe rangiranih od najmanje do najviše popularnih. |
Foto: Dreamstime
U nastavku pogledajte 20 najpopularnijih muških imena za bebe rangiranih od najmanje do najviše popularnih.
| Foto: Dreamstime
20. VITO - 243 dječaka
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
19. BORNA - 250 dječaka
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
18. MARKO - 260 dječaka
| Foto: DREAMSTIME
17. LOVRO - 260 dječaka
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. LEON - 266 dječaka
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. JOSIP - 275 dječaka
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. FRAN - 281 dječak
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. MIHAEL - 291 dječak
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. MATEJ - 314 dječaka
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. ŠIMUN - 330 dječaka
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. MATEO - 335 dječaka
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. NOA - 339 dječaka
| Foto: 123RF
8. ROKO - 353 dječaka
| Foto: 123RF
7. PETAR - 360 dječaka
| Foto: 123RF
6. IVAN - 375 dječaka
| Foto: 123RF
5. NIKO - 384 dječaka
| Foto: 123RF
4. DAVID - 398 dječaka
| Foto: 123RF
3. TOMA - 441 dječak
| Foto: 123RF
2. JAKOV - 514 dječaka
| Foto: 123RF
1. LUKA - 622 dječaka. Ovo ime zadržalo je status najčešćeg imena koje su roditelji u Hrvatskoj davali novorođenim dječacima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Cijela infografika najpopularnijih muških imena u Hrvatskoj u 2025. godini
| Foto: Marko Picek/PIXSELL