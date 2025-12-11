FOTO Sonja (36) ima najveće grudi u Finskoj: 'Na novom poslu radim s velikim cijevima'

Finska influencerica Sonja Lahtinen, poznata po svojim impresivnim grudima i stotinama tisuća pratitelja na Instagramu, iznenadila je fanove ne samo drastičnom promjenom frizure, već i potpuno novim poslom koji nema veze s modelingom
Sonja Lahtinen, 36-godišnja finska influencerica, navodno je potrošila više od 39.780 eura na sedam povećanja grudi, što joj je donijelo poprsje od nevjerojatnih 2900 cc, ekvivalent N-košarice. Na Instagramu je prati 681.000 ljudi, a ona tamo rado pokazuje 'najveće adute' svoje zemlje.
| Foto: Instagram/mrs_koriste
Sonja Lahtinen, 36-godišnja finska influencerica, navodno je potrošila više od 39.780 eura na sedam povećanja grudi, što joj je donijelo poprsje od nevjerojatnih 2900 cc, ekvivalent N-košarice. Na Instagramu je prati 681.000 ljudi, a ona tamo rado pokazuje 'najveće adute' svoje zemlje. |
Foto: Instagram/mrs_koriste
Sonja Lahtinen, 36-godišnja finska influencerica, navodno je potrošila više od 39.780 eura na sedam povećanja grudi, što joj je donijelo poprsje od nevjerojatnih 2900 cc, ekvivalent N-košarice. Na Instagramu je prati 681.000 ljudi, a ona tamo rado pokazuje 'najveće adute' svoje zemlje.
| Foto: Instagram/mrs_koriste
No, nedavno je oduševila fanove potpuno novim izgledom i iznenađujućim radnim projektom - koji nema nikakve veze s poziranjem.
| Foto: Instagram/mrs_koriste
Sonja je poznata po svojim izbijeljenim pramenovima, koje obično nosi raspuštene ili u pletenoj punđi, što je dio njezinog imidža. Ovoga puta, odlučila se na drastičnu promjenu i skratila kosu u puno kraći, edgy stil.
| Foto: Instagram/mrs_koriste
No, promjena frizure nije jedina novost u Sonjinom životu. Uspjela je izgraditi karijeru u industriji za odrasle, uglavnom zahvaljujući svojim raskošnim grudima, a sada se okušava u potpuno novoj sferi.
| Foto: Instagram/mrs_koriste
U ovoj godini velikih promjena, Sonja se sada bavi velikim cijevima. Prihvatila je posao od 9 do 17 sati te sada izrađuje toplinske štitove za velike cijevi, o čemu je objavila i na Instagramu. Pozirala pored velike metalne cijevi, a fanovi su slavili njezin poslovni uspjeh. Osim uobičajenih provokativnih fotografija, Sonja sada objavljuje i videe u kojima popravlja ispušne sustave.
| Foto: Instagram/mrs_koriste
Ipak, raskošno poprsje dolazi i s izazovima. Sonja priznaje: 'Više ne mogu spavati na trbuhu udobno i teško je pronaći odjeću koja mi pristaje bez ikakvih prilagodbi'.
| Foto: Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste
Foto Instagram/mrs_koriste