Obavijesti

Galerija

Komentari 2
DOSTA JOJ JE MODELINGA

FOTO Sonja (36) ima najveće grudi u Finskoj: 'Na novom poslu radim s velikim cijevima'

Finska influencerica Sonja Lahtinen, poznata po svojim impresivnim grudima i stotinama tisuća pratitelja na Instagramu, iznenadila je fanove ne samo drastičnom promjenom frizure, već i potpuno novim poslom koji nema veze s modelingom
FOTO Sonja (36) ima najveće grudi u Finskoj: 'Na novom poslu radim s velikim cijevima'
Sonja Lahtinen, 36-godišnja finska influencerica, navodno je potrošila više od 39.780 eura na sedam povećanja grudi, što joj je donijelo poprsje od nevjerojatnih 2900 cc, ekvivalent N-košarice. Na Instagramu je prati 681.000 ljudi, a ona tamo rado pokazuje 'najveće adute' svoje zemlje. | Foto: Instagram/mrs_koriste
1/81
Sonja Lahtinen, 36-godišnja finska influencerica, navodno je potrošila više od 39.780 eura na sedam povećanja grudi, što joj je donijelo poprsje od nevjerojatnih 2900 cc, ekvivalent N-košarice. Na Instagramu je prati 681.000 ljudi, a ona tamo rado pokazuje 'najveće adute' svoje zemlje. | Foto: Instagram/mrs_koriste
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025