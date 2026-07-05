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FOTO Spektakularno! Noćni pogled s Vlašića oduzima dah

Planina Vlašić poznato je kao planinsko odredište u Bosni i Hercegovini, a ljeti posebno dolazi do izražaja njezina prirodna ljepota. S prostranih travnjaka i vidikovaca pruža se pogled na Travnik i okolna mjesta...
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Pogled na Travnik i okolicu sa planine Vlašić
Smješten u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, Vlašić se uzdiže do 1.943 metra nadmorske visine na vrhu Paljenik. Od Travnika je udaljen svega dvadesetak kilometara, a do planine vodi asfaltirana cesta koja je lako dostupna automobilom tijekom cijele godine. | Foto: Zvonimir Barisin
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Smješten u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, Vlašić se uzdiže do 1.943 metra nadmorske visine na vrhu Paljenik. Od Travnika je udaljen svega dvadesetak kilometara, a do planine vodi asfaltirana cesta koja je lako dostupna automobilom tijekom cijele godine. | Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 0

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