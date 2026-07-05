FOTO Spektakularno! Noćni pogled s Vlašića oduzima dah
Planina Vlašić poznato je kao planinsko odredište u Bosni i Hercegovini, a ljeti posebno dolazi do izražaja njezina prirodna ljepota. S prostranih travnjaka i vidikovaca pruža se pogled na Travnik i okolna mjesta...
Smješten u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, Vlašić se uzdiže do 1.943 metra nadmorske visine na vrhu Paljenik. Od Travnika je udaljen svega dvadesetak kilometara, a do planine vodi asfaltirana cesta koja je lako dostupna automobilom tijekom cijele godine.
| Foto: Zvonimir Barisin