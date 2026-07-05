NE ZABORAVLJA SE FOTO Spektakularno! Noćni pogled s Vlašića oduzima dah

Planina Vlašić poznato je kao planinsko odredište u Bosni i Hercegovini, a ljeti posebno dolazi do izražaja njezina prirodna ljepota. S prostranih travnjaka i vidikovaca pruža se pogled na Travnik i okolna mjesta...

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