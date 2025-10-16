FOTO Stan u Zadru uređen je kao set iz filmova za odrasle: Evo koliko stoji noćenje
Ovaj stan je idealan za parove koji žele izaći iz rutine i doživjeti nešto potpuno drugačije - za one koji vole spoj luksuza, erotike i intime, kojima nije neugodno istraživati strast, dodir i moć igre
Ako ste mislili da ste sve vidjeli kad je riječ o romantičnim bijegovima – varate se! U samom srcu Zadra krije se prostrani stan od 60 kvadrata koji spaja tantru, ljubav i dozu BDSM-a (Bondage, Discipline, Submission, Masochism - vezivanje/pokoravanje, sadizam/mazohizam) u jednom luksuznom prostoru. | Foto: Airbnb