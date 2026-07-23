Koji je vaš cvijet rođenja i što to otkriva o vašem karakteru?

SVIBANJ - ĐURĐICA. Đurđica simbolizira svibanj svojim nježnim, zvonolikim cvjetovima koji vise s elegantnih, savijenih stabljika. Cvjeta kratko svakog proljeća i najčešće raste u sjenovitim šumskim područjima. Uz ovaj cvijet vežu se brojne legende – prema jednoj nastao je od Evinih suza nakon izgona iz Edena, a prema drugoj ondje gdje je pala krv svetog Leonarda u borbi sa zmajevima. Ako ste rođeni u svibnju, nosite simboliku nježnosti, nade i sreće. Ne pojavljujete se stalno, već onda kada su okolnosti prave, ostavljajući snažan dojam. Poput kratkog, ali nezaboravnog cvata đurđice, vaš utjecaj traje i nakon što odete. Posjedujete sposobnost brige za druge, ali i instinkt da se zaštitite kada je to potrebno. | Foto: Fokina Ekaterina