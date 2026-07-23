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ZANIMLJIVA SIMBOLIKA

Koji je vaš cvijet rođenja i što to otkriva o vašem karakteru?

Simbolička značenja ovih cvjetova vjerojatno potječu iz viktorijanskog doba i tzv. floreografije, jezika cvijeća, kada su ljudi cvijećem izražavali osjećaje koje nije bilo primjereno izgovoriti. Charlotte de la Tour formalizirala je ovaj sustav 1819. godine, što je dovelo do niza vodiča i rječnika cvijeća
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A Beautiful Bouquet of Fresh Spring Flowers in Vivid Colors Held by a Person with a Warm Gesture, Perfect for Celebrating Nature's Beauty and Love
Iako se interpretacije razlikovale, praksa je ostala popularna i inspirira nas i danas, primjerice pri odabiru cvijeća za ceremonije. Cvijeće samo po sebi nema značenje - ljudi mu ga dodjeljuju i projiciraju vlastite emocije. Bez obzira vjerujete li da vaš cvijet mjeseca rođenja otkriva nešto o vašoj osobnosti ili ga jednostavno cijenite zbog sezonske povezanosti, ova tradicija nudi zanimljiv uvid u simboliku i povijest cvijeća. | Foto: PROFIMEDIA
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Iako se interpretacije razlikovale, praksa je ostala popularna i inspirira nas i danas, primjerice pri odabiru cvijeća za ceremonije. Cvijeće samo po sebi nema značenje - ljudi mu ga dodjeljuju i projiciraju vlastite emocije. Bez obzira vjerujete li da vaš cvijet mjeseca rođenja otkriva nešto o vašoj osobnosti ili ga jednostavno cijenite zbog sezonske povezanosti, ova tradicija nudi zanimljiv uvid u simboliku i povijest cvijeća. | Foto: PROFIMEDIA
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