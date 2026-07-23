Koji je vaš cvijet rođenja i što to otkriva o vašem karakteru?

Simbolička značenja ovih cvjetova vjerojatno potječu iz viktorijanskog doba i tzv. floreografije, jezika cvijeća, kada su ljudi cvijećem izražavali osjećaje koje nije bilo primjereno izgovoriti. Charlotte de la Tour formalizirala je ovaj sustav 1819. godine, što je dovelo do niza vodiča i rječnika cvijeća
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Iako se interpretacije razlikovale, praksa je ostala popularna i inspirira nas i danas, primjerice pri odabiru cvijeća za ceremonije. Cvijeće samo po sebi nema značenje - ljudi mu ga dodjeljuju i projiciraju vlastite emocije. Bez obzira vjerujete li da vaš cvijet mjeseca rođenja otkriva nešto o vašoj osobnosti ili ga jednostavno cijenite zbog sezonske povezanosti, ova tradicija nudi zanimljiv uvid u simboliku i povijest cvijeća.
| Foto: PROFIMEDIA
Iako se interpretacije razlikovale, praksa je ostala popularna i inspirira nas i danas, primjerice pri odabiru cvijeća za ceremonije. Cvijeće samo po sebi nema značenje - ljudi mu ga dodjeljuju i projiciraju vlastite emocije. Bez obzira vjerujete li da vaš cvijet mjeseca rođenja otkriva nešto o vašoj osobnosti ili ga jednostavno cijenite zbog sezonske povezanosti, ova tradicija nudi zanimljiv uvid u simboliku i povijest cvijeća. |
Foto: PROFIMEDIA
Iako se interpretacije razlikovale, praksa je ostala popularna i inspirira nas i danas, primjerice pri odabiru cvijeća za ceremonije. Cvijeće samo po sebi nema značenje - ljudi mu ga dodjeljuju i projiciraju vlastite emocije. Bez obzira vjerujete li da vaš cvijet mjeseca rođenja otkriva nešto o vašoj osobnosti ili ga jednostavno cijenite zbog sezonske povezanosti, ova tradicija nudi zanimljiv uvid u simboliku i povijest cvijeća.
| Foto: PROFIMEDIA
SIJEČANJ - KARANFIL. Karanfili predstavljaju mjesec siječanj svojim naboranim laticama i slatko-začinjenim mirisom, a dolaze u nijansama od duboko crvene do snježno bijele. Ova izdržljiva biljka uspijeva i u hladnom vremenu, kada većina drugih cvjetova ne cvjeta. Stari Rimljani koristili su karanfile u svečanim vjenčićima, a znanstveni naziv Dianthus znači „cvijet bogova“.
Ako ste rođeni u siječnju, nasljeđujete karanfilovu svestranost i eleganciju. Ružičasti karanfili simboliziraju zahvalnost i naklonost prema drugima, crveni ljubav i divljenje, dok bijeli označava čistu namjeru.
Vi ste prijatelj koji je pouzdan u svim okolnostima, a vaša dubina često ostaje neprimijećena onima koji vide samo površinski sloj.
Karanfil odražava vašu sposobnost da budete izdržljivi, odani i elegantni, baš poput samog cvijeta.
| Foto: PROFIMEDIA
VELJAČA - LJUBIČICA. Ljubičica predstavlja veljaču svojim bogatim laticama u nijansama ljubičaste, plave, žute, bijele i krem.
Ime je dobila po prepoznatljivoj ljubičastoj boji, a raste nisko uz tlo, u sjenovitim i skromnim uvjetima.
Za razliku od raskošnih vrtnih cvjetova, ljubičica ne traži pozornost, već se ističe suptilnom ljepotom.
U viktorijansko doba bila je simbol ljubavi, dok su je srednjovjekovni travari koristili u ljekovite svrhe.
Ako ste rođeni u veljači, utjelovljujete skromnost, vjernost i moralnu snagu.
Niste nametljivi, ali posjedujete dubinu koja se otkriva s vremenom.
Oni koji vas doista upoznaju shvaćaju da ste osoba koju vrijedi zadržati u životu.
| Foto: PROFIMEDIA
OŽUJAK - NARCIS. Narcis je cvijet ožujka, prepoznatljiv po svom vedrom žutom cvijetu koji označava kraj zime i dolazak proljeća.
Ova otporna biljka probija se kroz hladno tlo i nepredvidivo vrijeme, često cvjetajući dok snijeg još prijeti.
Narcisi rastu iz lukovica i lako se razmnožavaju, vraćajući se svake godine u sve većem broju.
Ako ste rođeni u ožujku, nosite simboliku ponovnog rađanja, novih početaka i prijateljstva.
Vi ste optimist koji se najbolje snalazi u razdobljima promjena.
Vidite mogućnosti tamo gdje drugi vide nesigurnost.
Vaša otpornost omogućuje vam da procvjetate i u teškim uvjetima, dok istovremeno podižete ljude oko sebe.
| Foto: Inna Skaldutska
TRAVANJ - TRATINČICA. Tratinčica predstavlja travanj svojim jednostavnim, lako prepoznatljivim izgledom – bijelim laticama i zlatnim središtem.
Ovaj nezahtjevan cvijet uspijeva na livadama i travnjacima te traži vrlo malo održavanja.
U nordijskoj mitologiji tratinčica je bila posvećena Freyi, božici ljubavi i plodnosti, a njezino ime potječe od izraza „oko dana“.
Ako ste rođeni u travnju, utjelovljujete nevinost, čistoću i iskrenu radost.
Jednostavni ste, autentični i znate pronaći sreću u malim stvarima koje drugi često zanemaruju.
Iako djelujete jednostavno, ispod površine se krije dubina.
U teškim situacijama unosite lakoću, optimizam i svjetlo.
| Foto: PROFIMEDIA
SVIBANJ - ĐURĐICA. Đurđica simbolizira svibanj svojim nježnim, zvonolikim cvjetovima koji vise s elegantnih, savijenih stabljika.
Cvjeta kratko svakog proljeća i najčešće raste u sjenovitim šumskim područjima.
Uz ovaj cvijet vežu se brojne legende – prema jednoj nastao je od Evinih suza nakon izgona iz Edena, a prema drugoj ondje gdje je pala krv svetog Leonarda u borbi sa zmajevima.
Ako ste rođeni u svibnju, nosite simboliku nježnosti, nade i sreće.
Ne pojavljujete se stalno, već onda kada su okolnosti prave, ostavljajući snažan dojam.
Poput kratkog, ali nezaboravnog cvata đurđice, vaš utjecaj traje i nakon što odete.
Posjedujete sposobnost brige za druge, ali i instinkt da se zaštitite kada je to potrebno.
| Foto: Fokina Ekaterina
LIPANJ - RUŽA. Ruža predstavlja lipanj kao jedan od najprepoznatljivijih cvjetova na svijetu, prisutan u vrtovima, književnosti, parfemima i simbolici kroz stoljeća.
Ova drvenasta trajnica cvjeta u gotovo svim bojama osim prave plave, a svaka nijansa nosi vlastito značenje.
Od divljih, jednostavnih ruža do raskošnih vrtnih sorti s desecima latica, ruže kriju iznimnu raznolikost pod jednim imenom.
Ako ste rođeni u lipnju, nasljeđujete složen jezik ljubavi koji ruža simbolizira.
Ljudi često misle da vas poznaju, ali rijetki doista razumiju vašu dubinu.
Privlačite pažnju bez napora i spajate klasičnu ljepotu s modernim duhom.
Poput ruže koja zahtijeva njegu, nagrađujete one koji ulože vrijeme u upoznavanje vaših slojeva.
| Foto: tao0887448675
SRPANJ - KOKOTIĆ. Kokotić, poznat i kao delphinium, simbolizira srpanj svojim visokim, elegantnim cvjetnim stapkama.
Cvjeta u nijansama plave, ljubičaste, ružičaste i bijele te stvara upečatljive naglaske u ljetnim vrtovima.
Ime potječe od sličnosti cvijeta s ptičjom kandžom, dok naziv delphinium podsjeća na oblik dupina.
Ako ste rođeni u srpnju, nosite simboliku lakoće, vedrine i otvorenog srca, uz mudrost i hrabrost.
Zračite gracioznošću čak i pod pritiskom te unosite eleganciju u svakodnevne situacije.
Vaša otvorenost ne proizlazi iz naivnosti, već iz svjesno odabrane hrabrosti.
Poput uspravnog rasta kokotića, potičete druge da podignu pogled i prošire svoje vidike.
| Foto: Reshetylov
KOLOVOZ - GLADIOLA. Gladiola predstavlja kolovoz svojim visokim cvjetnim stapkama i listovima nalik mačevima, a cvjetovi se otvaraju postupno od dna prema vrhu.
Ime potječe od latinske riječi gladius (mač), a u rimsko doba gladijole su bacane pred pobjedničke ratnike.
U viktorijansko vrijeme ovaj cvijet dobiva romantičnije značenje te postaje simbol zaljubljenosti i ljubavi na prvi pogled.
Ako ste rođeni u kolovozu, nosite simboliku časti, snage i moralnog integriteta.
Vaša osobnost se otkriva slojevito – s vremenom, a ne odjednom.
U vama se spajaju borbenost i nježnost, snaga i emotivnost.
Znate se uspravno nositi i u teškim okolnostima te razumijete da prava snaga uključuje i sposobnost da budete blagi.
| Foto: PROFIMEDIA
RUJAN - ASTRA. Astra simbolizira rujan svojim cvjetovima u obliku zvijezde i toplim bojama koje podsjećaju na zalazak sunca, pojavljujući se kada ostalo cvijeće polako nestaje.
Ime potječe od grčke riječi za zvijezdu, a ove kasnosezonske biljke uspijevaju u hladnijim danima i kraćem svjetlu jeseni.
Prema grčkoj mitologiji, astre su nastale od zvjezdane prašine kada je božica Djevica zaplakala zbog nedostatka zvijezda na zemlji.
Ako ste rođeni u rujnu, nosite simboliku mudrosti, nježnosti i hrabrosti.
Najviše dolazite do izražaja kada drugi usporavaju i znate pronaći ljepotu u promjenama.
U prijelaznim razdobljima unosite svjetlo i stabilnost.
Poput kasnog cvata astre, naučili ste da je pravo vrijeme važnije od brzine te svoju mudrost dijelite s toplinom, a ne nadmoći.
| Foto: PROFIMEDIA
LISTOPAD - KADIFICA. Kadifica simbolizira listopad svojim toplim nijansama narančaste, zlatne i tamnocrvene koje odražavaju jesensko lišće.
Cvjeta obilno sve do prvih mrazeva, a prepoznatljivim mirisom odbija nametnike i privlači korisne oprašivače.
U meksičkoj kulturi kadifica ima važnu ulogu u obilježavanju Dana mrtvih, jer se vjeruje da njezine jarke boje i miris vode duše kući.
Ako ste rođeni u listopadu, nosite simboliku topline, snažne ljubavi, kreativnosti i odanosti.
Poput kadifice, instinktivno štitite ono i one koje volite.
Vaša energija je postojana – znate trajati i ne izgarati brzo.
Vaša ljubav je snažna, zaštitnička i iskrena, a drugima često pomažete pronaći pravi smjer.
| Foto: PROFIMEDIA
STUDENI - HRIZANTEMA. Hrizanteme, poznate i kao “mums”, simboliziraju studeni, kada se temperature spuštaju, a većina drugih cvjetova nestaje.
Cvjetaju u raznim oblicima – od gustih kuglica do pahuljastih ili jednostavnih, sličnih tratinčicama, uvijek pokazujući otpornost na hladnoću.
U kineskoj i japanskoj kulturi hrizanteme predstavljaju najveće poštovanje, a u Kini se poklanjaju starijima kao simbol dugog života.
Ako ste rođeni u studenom, nosite simboliku radosti, sreće, iskrenosti i odanosti.
Najviše se ističete u izazovnim situacijama koje obeshrabruju druge.
Vaša iskrenost proizlazi iz vjernosti istini i ljudima koje volite.
Poput hrizantema, postavljate visoke standarde, ali donosite radost i svjetlost u odnose, a ne osudu.
| Foto: PROFIMEDIA
PROSINAC - NARCIS. Narcis simbolizira prosinac, osobito sorta paperwhite koja može cvjetati u zatvorenom tijekom najmračnijih zimskih mjeseci.
Ovaj cvijet ne treba tlo za rast, već uspijeva u vodi i na šljunku.
Ime potječe od grčke mitološke priče o Narcisu, mladiću koji je odbijao ljubavne ponude i bio proklet da se zaljubi u vlastiti odraz.
Ako ste rođeni u prosincu, nosite simboliku obnove, nade i novih početaka.
Poput narcisa, unosite svjetlo u mračne trenutke i nalazite načine za napredovanje u teškim uvjetima.
Vaša sposobnost samorefleksije pomaže vam u osobnom rastu i transformaciji.
Kroz vlastitu introspektivnu snagu potičete i druge da vide priliku za svjež početak.
| Foto: PROFIMEDIA