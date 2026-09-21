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Od jeftinijih do skupljih

FOTO Stiže sezona balonera: Imamo 20 modela za sve ukuse

Baloner je jedan od onih komada koji se iz sezone u sezonu vraća u ormare, a ove jeseni dolazi u posebno raznolikim izdanjima. Od klasičnih bež modela do oversized krojeva, kraćih verzija i modernih detalja, izbor je dovoljno širok da svatko pronađe model za svoj stil
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FOTO Stiže sezona balonera: Imamo 20 modela za sve ukuse
U nastavku provjerite ponudu balonera, od onih jeftinijih do nešto skupljih. | Foto: 123RF
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U nastavku provjerite ponudu balonera, od onih jeftinijih do nešto skupljih. | Foto: 123RF
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