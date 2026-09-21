FOTO Stiže sezona balonera: Imamo 20 modela za sve ukuse

Baloner je jedan od onih komada koji se iz sezone u sezonu vraća u ormare, a ove jeseni dolazi u posebno raznolikim izdanjima. Od klasičnih bež modela do oversized krojeva, kraćih verzija i modernih detalja, izbor je dovoljno širok da svatko pronađe model za svoj stil
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U nastavku provjerite ponudu balonera, od onih jeftinijih do nešto skupljih.
| Foto: 123RF
U nastavku provjerite ponudu balonera, od onih jeftinijih do nešto skupljih. |
Foto: 123RF
U nastavku provjerite ponudu balonera, od onih jeftinijih do nešto skupljih.
| Foto: 123RF
Kratki baloner sa šalom - 25,99 eura
| Foto: Reserved
ONLY Prijelazni kaput 'ONLHannah' - Pastelno Zelena boja - 29,66 eura
| Foto: About You
BALMOHK Prijelazni kaput - Kaki boja - 33,91 eura
| Foto: About You
ONLY Trench Valerie - 33,99 eura
| Foto: Modivo
MANGO - Prijelazni kaput 'POLANA' - Bež boja - 89,90 eura
| Foto: About You
BALONER S KAPULJAČOM I KONTRASTNIM OVRATNIKOM ZW KOLEKCIJA - 89,95 eura
| Foto: Zara
VERO MODA - Tall Prijelazni kaput 'VMCHLOE' - Karamela boja - 59,90 eura
| Foto: About You
LeGer by Lena Gercke Prijelazni kaput 'Maja' - Bež boja - 67,91 eura
| Foto: About You
KARIRANI DVOREDNI BALONER - 59,95 eura
| Foto: Zara
Predimenzionirani trenčkot s dvostrukim kopčanjem - 89,99 eura
| Foto: Reserved
TATUUM Prijelazni kaput 'Lako' - Ecru/Prljavo Bijela boja - 119,31 eura
| Foto: About You
ADIDAS ORIGINALS Prijelazni kaput 'TRENCH COAT' - Pijesak boja - 179 eura
| Foto: About You
TOMMY HILFIGER Prijelazni kaput - Bež boja - 249 eura
| Foto: About You
Kratki baloner s remenom - 69,99 eura
| Foto: Reserved
TATUUM Prijelazni kaput 'Moriwio' - Morsko Plava boja - 142,26 eura
| Foto: About You
Tommy Hilfiger - 264,99 eura
| Foto: Modivo
KARL LAGERFELD - Prijelazni kaput - Boja Devine Dlake (Camel) boja - 339,96 eura
| Foto: About You
Baloner WKDMANNA - 399,99 eura
| Foto: Answear
Baloner s uspravnim ovratnikom - 39,99 eura
| Foto: Stradivarius
Trenčkot WKDMANNA - 399,99 eura
| Foto: GLAMI