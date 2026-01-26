FOTO Stiže Valentinovo, a ovaj resort je top mjesto za parove!

Kad želite Valentinovo koje ćete pamtiti cijeli život, One&Only Portonovi u Crnoj Gori nudi savršenu kombinaciju luksuza, romantike i opuštanja uz more. Smješten u srcu Bokokotorskog zaljeva, ovaj resort pruža intiman, ali spektakularan ambijent
Sobe i suitevi dizajnirani su tako da svaka ima pogled na tirkizno more ili planine, s modernim luksuznim detaljima i privatnim terasama.
| Foto: Booking
Foto: Booking
| Foto: Booking
Od elegantnih interijera do pažljivo odabranih sadržaja, svaka soba stvara atmosferu za potpuni odmor i intimnost.
| Foto: Booking
Valentinovo ne može proći bez posebnog gastro doživljaja. Restorani resorta kombiniraju mediteranske okuse s internacionalnim pristupom, a večera uz svijeće i pogled na more pretvara svaki obrok u romantični trenutak.
| Foto: Booking
Za parove koji žele dodatni doživljaj, moguće je organizirati privatne večere na plaži ili u suiteu.
| Foto: Booking
Parovi mogu uživati u SPA i wellness tretmanima prilagođenima za dvoje, masaže, sauna, hamam i bazeni nude savršenu priliku za relaksaciju i bijeg od svakodnevnog stresa.
| Foto: Booking
Chenot Espace wellness centar nudi tretmane koji revitaliziraju tijelo i duh, čineći Valentinovo još posebnijim.
| Foto: Booking
Osim uživanja u luksuznom smještaju i gastronomiji, resort nudi niz aktivnosti, od privatnih izleta brodom po zaljevu, do sportskih aktivnosti na vodi ili opuštanja na privatnoj plaži. Svaki trenutak je prilika za stvaranje uspomena koje ćete dugo pamtiti.
| Foto: Booking
Ako želite Valentinovo koje je više od običnog dana, One&Only Portonovi nudi savršen bijeg: luksuz, romantiku i opuštanje u jednom.
| Foto: Booking
