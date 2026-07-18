FOTO Što se dogodilo s njihovim licima? Ovo su nogometaši koji su se podvrgnuli botoksu

Nogometne zvijezde danas sve češće vode računa o svom izgledu, a estetski tretmani više nisu rijetkost ni među sportašima. Dok su neki otvoreno priznali zahvate koje su napravili, kod drugih se godinama samo nagađa. U nastavku provjerite koje nogometne zvijezde često posegnu za estetskim zahvatima
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1. Cristiano Ronaldo – uvjerljivo je najčešće spominjano ime što se tiče korištenja botoksa. Zbog izrazito glatkog čela i zategnutog izgleda lica godinama ga povezuju s botoksom i filerima.
| Foto: Mike Segar
1. Cristiano Ronaldo – uvjerljivo je najčešće spominjano ime što se tiče korištenja botoksa. Zbog izrazito glatkog čela i zategnutog izgleda lica godinama ga povezuju s botoksom i filerima. |
Foto: Mike Segar
1. Cristiano Ronaldo – uvjerljivo je najčešće spominjano ime što se tiče korištenja botoksa. Zbog izrazito glatkog čela i zategnutog izgleda lica godinama ga povezuju s botoksom i filerima.
| Foto: Mike Segar
Naime, kada se malo bolje prouče njegove fotografije i njegove facijalne ekspresije, jasno se vidi da je njegovo čelo dosta 'zaleđeno' i ispeglano...
| Foto: Instagram
Foto Mandoga Media
Foto Privatni album
2. Neymar – posljednjih godina često je predmet rasprava na društvenim mrežama jer mnogi smatraju da mu je lice "zamrznutog" izraza, što pripisuju mogućem botoksu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Također, na društvenim mrežama ne krije da se podvrgnuo beauty tretmanima. Naime, Neymar se podvrgava tretmanu lica kod dermatologinje Juliane Neive kako bi postigao "bebinu kožu".
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Tretman je fokusiran na obnavljanje tena, stimulaciju kolagena i smanjenje pora na koži sklonoj mašćenju.
| Foto: CHRISTIAN HARTMANN
Foto instagram
3. David Beckham – o njegovu mladolikom izgledu nagađa se već gotovo dva desetljeća. Povezivali su ga s botoksom, iako on nikada nije priznao estetske tretmane.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Ipak, David redovito hidratizira lice i koristi kvalitetne kreme. Čak je i javno, na društvenim mrežama svoje supruge, pokazao kako koristi njezinu šminku za postizanje blistavog izgleda.
| Foto: Phil Noble/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
4. Lionel Messi – posljednjih mjeseci kruže špekulacije estetskih stručnjaka na društvenim mrežama, uključujući i tvrdnje o mogućem botoksu. Njegova supruga Antonela javno je odbacila takve glasine.
| Foto: ILUSTRACIJA - HANNAH MCKAY
Iako su se na društvenim mrežama pojavljivale glasine i tvrdnje pojedinih estetskih stručnjaka o navodnim zahvatima (tzv. facijalnoj harmonizaciji), ali i filerima u bradi.
| Foto: Jonathan Ernst
Foto JAY BIGGERSTAFF
5. Sergio Ramos - često se pojavljuje na popisima nogometaša za koje se nagađa da koriste botoks zbog vrlo zaglađenog izgleda lica.
| Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL
Naime, stručnjaci za estetsku medicinu redovito ističu da je Ramos, uz operaciju nosa (koja je prvotno bila medicinski nužna zbog ozljeda), koristio botoks (posebno na čelu) i filere za lice kako bi zagladio kožu i definirao crte lica.
| Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto MARCELO DEL POZO
Foto nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL
6. Vinícius Júnior – estetski liječnici na TikToku i Instagramu često ga analiziraju i nagađaju o botoksu.
| Foto: Instagram
Naime, stručnjaci za estetiku su primijetili da mu je čelo glađe i da su mu se linije ekspresije ublažile, što je potaknulo brojne rasprave o "prije i poslije" izgledu. Mnogi estetičari ističu da se radi o vrlo prirodnom rezultatu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
7. Kylian Mbappé - također se povremeno spominje u internetskim analizama estetskih zahvata zbog vrlo glatke kože
| Foto: Juan Medina
Trenutno se najviše o tome špekulira upravo zbog videa koji kruže na TikToku gdje se jasno vidi kako se tijekom raznih facijalnih ekspresija na pressicama njegovo čelo ne miče, kao što je to inače prirodno.
| Foto: Johanna Geron
Foto Juan Medina
Foto CATHERINE STEENKESTE
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Stringer
Foto Dylan Martinez
8. Ronaldinho - Mnogi su na društvenim mrežama nagađali da je moguće koristio botoks zbog glađe kože i drugačijeg izgleda lica. Ipak, brazilski nogometaš to nikada nije potvrdio.
| Foto: Benoit Tessier
Poznato je da je napravio estetsku korekciju osmijeha – ugradio je keramičke ljuskice na zube, korigirao desni i poboljšao izgled osmijeha.
| Foto: /NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL
Foto CARLOS ROBERTO/DPA/PIXSELL
Foto Benoit Tessier