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Tko se sve 'popravljao'?

FOTO Što se dogodilo s njihovim licima? Ovo su nogometaši koji su se podvrgnuli botoksu

Nogometne zvijezde danas sve češće vode računa o svom izgledu, a estetski tretmani više nisu rijetkost ni među sportašima. Dok su neki otvoreno priznali zahvate koje su napravili, kod drugih se godinama samo nagađa. U nastavku provjerite koje nogometne zvijezde često posegnu za estetskim zahvatima
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1. Cristiano Ronaldo – uvjerljivo je najčešće spominjano ime što se tiče korištenja botoksa. Zbog izrazito glatkog čela i zategnutog izgleda lica godinama ga povezuju s botoksom i filerima. | Foto: Mike Segar
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1. Cristiano Ronaldo – uvjerljivo je najčešće spominjano ime što se tiče korištenja botoksa. Zbog izrazito glatkog čela i zategnutog izgleda lica godinama ga povezuju s botoksom i filerima. | Foto: Mike Segar
Komentari 1

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