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SOLANA RADI PUNOM PAROM

FOTO Stoljetna tradicija i dalje živi: U Stonu traje berba soli

U Stonu je u tijeku tradicionalna berba soli koja se održava već stoljećima. I danas se koristi način proizvodnje koji se oslanja na more, sunce, vjetar i ručni rad, a prizori iz solane najbolje pokazuju koliko je ova tradicija i dalje živa
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Berba soli u Stonskoj solani
U Stonu je ovih dana u tijeku tradicionalna berba soli u jednoj od najstarijih aktivnih solana u Europi. Ovogodišnja berba počela je u srpnju i traje do rujna, a sol se iz bazena i dalje vadi ručno. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U Stonu je ovih dana u tijeku tradicionalna berba soli u jednoj od najstarijih aktivnih solana u Europi. Ovogodišnja berba počela je u srpnju i traje do rujna, a sol se iz bazena i dalje vadi ručno. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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