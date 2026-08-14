SOLANA RADI PUNOM PAROM FOTO Stoljetna tradicija i dalje živi: U Stonu traje berba soli

U Stonu je u tijeku tradicionalna berba soli koja se održava već stoljećima. I danas se koristi način proizvodnje koji se oslanja na more, sunce, vjetar i ručni rad, a prizori iz solane najbolje pokazuju koliko je ova tradicija i dalje živa

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