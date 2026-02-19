FOTO Stručnjaci o Ervinu: Tih 170 kg je previše, vježbao on ili ne, prijete mu mnoge komplikacije

- Kad tada javit će se povišen tlak ili povišen šećer ili povišene masnoće (ili sve tri stvari skupa). Uz debljinu javlja se niz potencijalnih bolesti od promjena na zglobovima, kralješnici i mišićima radi težine pa do potencijalno karcinoma i depresije. Umjerenost u svemu je, ne savjet, već potreba te je poželjna redukcija na tjelesnoj težini i svakodnevna tjelovježba. Uzimanje bilo kakvih anabolika (steroida) kako bi se izgradila mišićna masa nije preporučeno i može imati utjecaja na zdravlje. Prvenstveno na bolesti srca i krvnih žila, pritom mislim na srčani i moždani udar - kaže nam dr. Pećin. | Foto: Instagram