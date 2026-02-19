Obavijesti

ŠOKIRAO IZGLEDOM

FOTO Stručnjaci o Ervinu: Tih 170 kg je previše, vježbao on ili ne, prijete mu mnoge komplikacije

Nije na čovjeku prosječne težine da ima 170 kilograma i koliko god da on kaže da se osjeća 'u formi', zloupotreba steroida stvara rizik za zdravlje, smatra magistar nutricionizma Antonio Eleršek iz udruge Celivita
Prije jedanaest godina, kada je ušao u regionalni Big Brother, Ervin Mujaković bio je u odličnoj formi. Vidjelo se njegovo tijelo isklesano u fitnesu preko uskih majica koje je nosio pred ekranima. | Foto: Youtube/screenshot
