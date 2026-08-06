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FOTO Stručnjaci o Ervinu: Tih 180 kg je previše, vježbao on ili ne, prijete mu mnoge komplikacije

Nije na čovjeku prosječne visine da ima 180 kilograma i koliko god da on kaže da se osjeća 'u formi', zloupotreba steroida stvara rizik za zdravlje, smatra magistar nutricionizma Antonio Eleršek iz udruge Celivita
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FOTO Stručnjaci o Ervinu: Tih 180 kg je previše, vježbao on ili ne, prijete mu mnoge komplikacije
Sada imam 180 kg, cilj mi je bio dostići ogroman izgled i trening kakav rijetko tko može pratiti na određenim spravama enormno velike kilaže, rekao nam je Ervin Mujaković (33). | Foto: Privani album
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Sada imam 180 kg, cilj mi je bio dostići ogroman izgled i trening kakav rijetko tko može pratiti na određenim spravama enormno velike kilaže, rekao nam je Ervin Mujaković (33). | Foto: Privani album
Komentari 45

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