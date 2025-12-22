Obavijesti

NA NJIMA ZARAĐUJE

Summer Robert (27) iz Velike Britanije sa 225.000 pratitelja na Instagramu stalno je izložena znatiželjnim pogledima i dodirima nepoznatih ljudi
FOTO Summer ima najveće grudi u Britaniji: Ukupno teže 30 kila, razmišljam o smanjivanju...
Sa samo 15 godina, Summer Robert (27) mislila je da je 'freak' kada je otkrila da joj grudi ne prestaju rasti. No danas, ova influencerica koristi košaricu 60 J grudi u svoju korist i zarađuje i do 51.4000 eura mjesečno na OnlyFansu pokazujući svoj dekolte. | Foto: scotchdolly97/Instagram
