FOTO Summer ima najveće grudi u Britaniji: Ukupno teže 30 kila, razmišljam o smanjivanju...

– Ne idem sama u podzemnu željeznicu jer me jednom muškarac napao i dirao se ispred mene. Doslovno je bilo odvratno. Muškarci su me pratili ulicom. Sada nikad ne izlazim sama, čak ni do trgovine - požalila se. Rad u ugostiteljstvu također joj je donosio neugodnosti: 'Muškarci bi se dodirivali pored mene, zlostavljali me deset puta više nego sada na OnlyFansu. Jednom su me čak zvali “Škotska Dolly Parton.” | Foto: scotchdolly97/Instagram