FOTO Summer ima najveće grudi u Britaniji: Ukupno teže 30 kila, razmišljam o smanjivanju...

Summer Robert (27) iz Velike Britanije sa 225.000 pratitelja na Instagramu stalno je izložena znatiželjnim pogledima i dodirima nepoznatih ljudi
Sa samo 15 godina, Summer Robert (27) mislila je da je 'freak' kada je otkrila da joj grudi ne prestaju rasti. No danas, ova influencerica koristi košaricu 60 J grudi u svoju korist i zarađuje i do 51.4000 eura mjesečno na OnlyFansu pokazujući svoj dekolte.
Foto: scotchdolly97/Instagram
Foto: scotchdolly97/Instagram
Foto: scotchdolly97/Instagram
Dolazi iz Glasgowa u Škotskoj, visoka je svega 150 centimetara, ali joj grudi teže nevjerojatnih 30 kilograma.
Foto: scotchdolly97/Instagram
Nakon što ju je mnoštvo liječnika stalno odbijalo, Summer je napokon dijagnosticirana s makromastijom, vrstom hipertrofije dojki koja uzrokuje njihovo prekomjerno povećanje tijekom vremena.
Ne samo da je navikla na bol i stalno zlostavljanje u javnosti zbog veličine grudi, već joj je poprsje zahtijevalo i korektivnu operaciju kralježnice.
Foto: scotchdolly97/Instagram
- Ove godine moje su grudi narasle 10 veličina. Nevjerojatno je i izgleda kao da ne prestaju rasti. Prošle godine nisu uopće rasle, a godinu prije toga narasle su tri veličine. Liječnici kažu da je rast kontinuiran, tako da zapravo ne postoji granica – mislim da bi mogle doseći i Z košaricu - rekla je.
Foto: scotchdolly97/Instagram
U svojoj zajednici poznaje djevojke s velikim grudima, ali nikad nije upoznala nekoga tko ima veće prirodne grudi od nje.
- Sigurno mogu reći da vjerojatno imam najveće grudi u Velikoj Britaniji - izjavila je.
- Prošlog tjedna sam imala korektivnu operaciju leđa. Imala sam konstantne bolove u leđima i kralježnica mi se iskrivila, pa je trebalo to ispraviti - dodaje Summer.
Foto: scotchdolly97/Instagram
Summer je više puta odbijena kada je tražila smanjenje grudi preko NHS-a: 'Ne žele to napraviti. Doslovno me neće dirati. Bila sam kod liječnika šest puta od tinejdžerskih dana pokušavajući dobiti smanjenje. Kad sam bila mlađa, govorili su da sam 'premlada' ili 'predebela' jer je moj BMI visok, ali to je zato što moje grudi toliko teže.'
Foto: scotchdolly97/Instagram
Kada su liječnici otkrili da imam makromastiju, opet su me odbili i rekli da nema smisla jer će se samo vratiti.
– Ali mislim da sada ne bih išla na smanjenje. Naučila sam ih voljeti. Možda za 10 godina, ali trenutno želim ih zadržati i vidjeti dokle će rasti - kaže.
Foto: scotchdolly97/Instagram
Brineta sa 225.000 pratitelja na Instagramu stalno je izložena znatiželjnim pogledima i dodirima nepoznatih ljudi. Jednom je imala i zastrašujuće iskustvo u londonskom metrou:
Foto: scotchdolly97/Instagram
- Ne primjećujem stalno buljenje jer sam navikla, ali prijatelji to mrze. Svuda dobivam poglede, bez obzira na odjeću. Mogu nositi dolčevitu, a grudi su i dalje toliko velike da se vidi. Muškarci bulje, a žene često prezirno pogledaju ili kažu ružne stvari.
Foto: scotchdolly97/Instagram
– Ne idem sama u podzemnu željeznicu jer me jednom muškarac napao i dirao se ispred mene. Doslovno je bilo odvratno. Muškarci su me pratili ulicom. Sada nikad ne izlazim sama, čak ni do trgovine - požalila se.
Rad u ugostiteljstvu također joj je donosio neugodnosti: 'Muškarci bi se dodirivali pored mene, zlostavljali me deset puta više nego sada na OnlyFansu. Jednom su me čak zvali “Škotska Dolly Parton.”
Foto: scotchdolly97/Instagram
Kada je krenula zarađivati na OnlyFansu prvog dana je zaradila 914 eure. Sada, u dobrom mjesecu, zaradi 51.000 eura. Prošlog mjeseca je zaradila čak 25.700 eura u jednom danu.
Foto: scotchdolly97/Instagram
