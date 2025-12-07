FOTO Sunčan dan izmamio građane van u centar Splita
Sunčana i neuobičajeno topla nedjelja izmamila je brojne Splićane na ulice, rivu i gradske parkove. Grad je od jutra bio ispunjen šetačima, obiteljima s djecom, rekreativcima i turistima koji su uživali u sunčanoj atmosferi usred prosinca.
Riva je bila najposjećenija gradska točka – kafići su bili puni, mnogi su se sunčali na klupama, a šetalište je vrvjelo ljudima koji su dan iskoristili za ispijanje kave, druženje i fotografiranje pod vedrim nebom. Mnogi su prošetali i do Marjana, gdje su rekreativci trčali, vozili bicikle ili jednostavno uživali u pogledu na more.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL