FOTO Sunčan dan izmamio građane van u centar Splita

Sunčana i neuobičajeno topla nedjelja izmamila je brojne Splićane na ulice, rivu i gradske parkove. Grad je od jutra bio ispunjen šetačima, obiteljima s djecom, rekreativcima i turistima koji su uživali u sunčanoj atmosferi usred prosinca.
Riva je bila najposjećenija gradska točka – kafići su bili puni, mnogi su se sunčali na klupama, a šetalište je vrvjelo ljudima koji su dan iskoristili za ispijanje kave, druženje i fotografiranje pod vedrim nebom. Mnogi su prošetali i do Marjana, gdje su rekreativci trčali, vozili bicikle ili jednostavno uživali u pogledu na more. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
