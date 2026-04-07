Studija otkriva: Jedna promjena u prehrani snižava kolesterol

No nova studija objavljena u Clinical Nutrition donosi možda jednostavniju poruku: manja, ali pametna promjena u prehrani - smanjenje ultra‑prerađene hrane - može značajno poboljšati kolesterol i opće metaboličko zdravlje.

Što su ultra‑prerađene namirnice?

'Ultra‑prerađene namirnice' obuhvaćaju sve one industrijski obrađene proizvode koji su daleko od svog izvornog, prirodnog oblika - poput gotovih jela, slatkih napitaka, čipsa, pakiranih keksa i sličnih proizvoda s dodanim šećerima, solju, nezdravim mastima i aditivima.

Te su namirnice postale temelj modernih prehrambenih navika - gotovo polovica kalorija u prosječnoj američkoj prehrani potječe upravo iz njih.

Kako je studija postavljena

Istraživači sa South Dakota State University proveli su 18‑tjednu kontroliranu studiju u kojoj su 36 ispitanika starijih od 65 godina dobivali sve obroke koje su konzumirali. Sudionici su prema rasporedu slijedili dva različita dijetetska pristupa, ali sa jednom zajedničkom crtom: znatnim smanjenjem unosa ultra‑prerađene hrane s otprilike 50 % kalorija na samo 11-14 % dnevnih kalorija.

Važno je da niti jedna grupa nije bila ograničena u kalorijama - sudionike se jednostavno poticalo da jedu obroke pripremljene za potrebe studije, bez točnog brojanja kalorija ili zabrana.

Ključni nalazi studije

Iako su oba prehrambena obrasca - meso‑bazirani i vegetarijanski - bila u skladu s prehrambenim smjernicama, istraživači su uočili sljedeće rezultate:

Sudionici su prirodno jeli manje kalorija, čak i bez direktne prehrambene restrikcije.

Zabilježeno je smanjenje tjelesne mase i tjelesne masti.

Mnogi sudionici pokazali su poboljšanja u razinama “lošeg” LDL kolesterola, glukoze u krvi i osjetljivosti na inzulin.

Glavna poruka: nije toliko bitno koji je prehrambeni pristup - već naglasak na prehranu s malo ultra‑prerađenih namirnica i više prirodnih, minimalno obrađenih namirnica.

Zašto ova promjena može biti toliko učinkovita?

Stručnjaci upozoravaju da ultra‑prerađene namirnice često pružaju kalorije bez važnih nutrijenata, a uz to su često previše slatke, slane ili masne - što može poticati prejedanje i dovesti do nakupljanja viška kilograma te metaboličkih poremećaja.

Upravo ta kombinacija - visoka energetska gustoća i slab osjećaj sitosti - vjerojatno objašnjava zašto je prelazak na minimalno obrađenu hranu držao sudionike studije da spontano jedu manje, bez potrebe za brojanje kalorija ili stroga pravila.

Što ovo znači za svakodnevni život?

Iako studija ima i svoja ograničenja - mali broj sudionika i relativno kratko trajanje - njezini rezultati podupiru sve veću količinu dokaza da kvaliteta prehrane može biti važnija od kvantitete kalorija kad je u pitanju srčano zdravlje.

Prema dostupnim stručnim smjernicama i drugim istraživanjima:

Rizik od srčanih problema raste s povećanjem unosa ultra‑prerađene hrane, a veća konzumacija ovih proizvoda povezana je s većim rizikom od srčanog udara i moždanog udara.

Zamjena ultra‑prerađenih namirnica cjelovitim, prirodnim namirnicama (poput povrća, voća, cjelovitih žitarica i orašastih plodova) može pomoći u smanjenju “lošeg” LDL kolesterola, poboljšanju metabolizma i dugoročnoj zaštiti zdravlja srca.

U konačnici, poruka koju donosi ova studija jednostavna je, ali moćna: Male i održive promjene u prehrani - kao što je smanjenje ultra‑prerađenih proizvoda - mogu imati značajan utjecaj na zdravlje kolesterola i opće zdravlje.

*Uz korištenje AI-ja