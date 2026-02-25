FOTO Sunčani Zadar vuče sebi: Poželjet ćete da ste tamo

Zimsko sunce tonulo je iza horizonta i obasjavalo zadarsku rivu toplim svjetlom. Šetnica uz more i ove je večeri bila ispunjena šetačima koji su zastali kako bi uhvatili trenutak zalaska sunca
Uz more, nedaleko od Morskih orgulja i Pozdrava Suncu, prolaznici su večer iskoristili za razne aktivnosti. Uz trčanje, šetnju, slikanje i druženje, opustili su se gledajući savršen spoj - mora i sunca.
Iako je veljača, vrijeme je bilo blago, bez jačeg vjetra, što je dodatno pridonijelo osjećaju tišine i opuštenosti. Uobičajena gradska vreva predvečer pretvorila se u tiši ritam – šum valova i koraci na kamenu stvarali su divnu atmosferu.
Smiraj dana u Zadru nije samo vizualni doživljaj, već i kratki predah od svakodnevice – trenutak u kojem se gradska užurbanost povlači pred jednostavnom ljepotom prirode.
