Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREDIVNI POGLEDI

FOTO Sunčani Zadar vuče sebi: Poželjet ćete da ste tamo

Zimsko sunce tonulo je iza horizonta i obasjavalo zadarsku rivu toplim svjetlom. Šetnica uz more i ove je večeri bila ispunjena šetačima koji su zastali kako bi uhvatili trenutak zalaska sunca
Zadar: Smiraj dana na zadarskoj rivi
Uz more, nedaleko od Morskih orgulja i Pozdrava Suncu, prolaznici su večer iskoristili za razne aktivnosti. Uz trčanje, šetnju, slikanje i druženje, opustili su se gledajući savršen spoj - mora i sunca. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/22
Uz more, nedaleko od Morskih orgulja i Pozdrava Suncu, prolaznici su večer iskoristili za razne aktivnosti. Uz trčanje, šetnju, slikanje i druženje, opustili su se gledajući savršen spoj - mora i sunca. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026