FOTO Svaka poza joj donosi prihod: Bivša frizerka i učiteljica oblinama je zapalila Instagram

Australska influencerica Shannon Philp, koja je prvotno postala poznata kao boksačica, u posljednje je vrijeme izazvala burne reakcije na društvenim mrežama, ali i ozbiljne rasprave o tome kako popularnost i tijelo postaju prava valuta u digitalnom dobu
Njezine slike s Instagrama i sadržaji koje dijeli s pratiteljima pretvorili su se u izvor prihoda koji joj je promijenio život, i to daleko izvan uobičajenih okvira influencera koji dijele svakodnevicu i modne outfite.
Instagram profil s gotovo 85 tisuća pratitelja postao je polazište za njezinu transformaciju: ono što je počelo kao još jedna stranica s atraktivnim fotografijama brzo se pretvorilo u posao bez klasičnih ograničenja.
Umjesto da se oslanja samo na lajkove i sponzorirane objave, Shannon je odlučila ponuditi ekskluzivnije sadržaje, privukavši pratitelje spremne platiti za pristup, što joj je donijelo znatnu mjesečnu zaradu koju prije nije mogla ostvariti s tradicionalnim izvorom prihoda.
Na Instagramu objavljuje različite vrste fotografija i videozapisa, od onih u bikiniju do provokativnijih kadrova, pritom nastojeći “čitati želje publike” i prilagoditi sadržaj onome što njezini najvjerniji pratitelji žele vidjeti.
Njezini pratitelji joj čak i direktno pišu što žele vidjeti, stvarajući vrlo osobnu dinamiku između Shannon i publike, daleko izvan standardnih objava s godišnjih odmora ili lifestyle snimki.
Iako je Shannon u prošlosti gradila imidž kroz sport, danas je njezina karijera snažno vezana uz Instagram i poziranje, što je izazvalo i žestoke reakcije.
