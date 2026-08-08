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SEZONSKI IZBOR

FOTO Sve boje ljeta na šibenskoj tržnici: Evo koje su cijene

Šibenska tržnica početkom kolovoza puna je boja, mirisa i sezonskih namirnica. Na štandovima se mogu pronaći razne vrste voća i povrća, od sočnih lubenica i breskvi do rajčica, paprika i luka. Kupci pritom mogu usporediti cijene i odabrati ono što im najbolje odgovara
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Šibenik: Ponuda vo?a i povr?a na gradskoj tržnici
Pogledajte koliko ovih dana stoje neke od najtraženijih ljetnih namirnica. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Pogledajte koliko ovih dana stoje neke od najtraženijih ljetnih namirnica. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 4

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