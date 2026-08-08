FOTO Sve boje ljeta na šibenskoj tržnici: Evo koje su cijene

Šibenska tržnica početkom kolovoza puna je boja, mirisa i sezonskih namirnica. Na štandovima se mogu pronaći razne vrste voća i povrća, od sočnih lubenica i breskvi do rajčica, paprika i luka. Kupci pritom mogu usporediti cijene i odabrati ono što im najbolje odgovara
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Pogledajte koliko ovih dana stoje neke od najtraženijih ljetnih namirnica.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Pogledajte koliko ovih dana stoje neke od najtraženijih ljetnih namirnica. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Pogledajte koliko ovih dana stoje neke od najtraženijih ljetnih namirnica.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kilogram rajčice prodaje se po cijeni od 1,50 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Za kilogram paprike potrebno je izdvojiti 3 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Marelice su na akciji, a cijena im je 3,50 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kilogram krušaka na šibenskoj tržnici stoji 2,50 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
„Ekstra slatka“ lubenica prodaje se po cijeni od 1,50 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Za kilogram breskvi ili nektarina potrebno je izdvojiti 3 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kilogram luka prodaje se po cijeni od 2 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Za kilogram dinje kupci trebaju izdvojiti 2 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kilogram šljiva stoji 2,50 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL