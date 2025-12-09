FOTO Hrvatska bomba! Ovo je naša najzgodnija i najuspješnija fitness influencerica

Martina Boščić, poznatija kao Martina Boss, hrvatska je fitness influencerica i trenerica prepoznatljiva po svom isklesanom tijelu i motivacijskim objavama na društvenim mrežama. Uz snažan online utjecaj, ona je i uspješna poduzetnica: razvila je vlastiti brend fitness odjeće i kupaćih kostima te liniju suplemenata
Martina Boščić (30) izgleda savršeno i prirodno, iako joj ni estetski zahvati nisu strani.
| Foto: Instagram/Martina Boss
Sa 20 godina je povećala grudi, a s 22 godine operirala nos. To je sve što je radila od estetskih operacija ili zahvata općenito.
Krenula je trenirati sa svojih 16 godina i od tada je stvorila svoje pravo malo fitness carstvo.
Ima svoj brend fitness odjeće, kupaćih kostima, ali i fitness suplemenata.
Studirala je novinarstvo i završila fitness učilište, tako da je itekako educirana za to što radi.
Na svom Instagram profilu redovito daje savjete za zdrav život i vježbanje, a ima i svoje klijentice koje od nje kupuju razne programe za vježbanje i postižu sjajne rezultate.
Martina se nedavno i udala za svog dugogodišnjeg dečka Dinu.
