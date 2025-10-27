FOTO Svi žele na pregled! Ova medicinska sestra sad zarađuje puno više nego na starom poslu

Allie Rae je 37-godišnja medicinska sestra s područja Bostona i majka troje djece koja je postala poznata nakon što je izgubila posao zbog svog profila na OnlyFansu. Radila je na odjelu intenzivne njege i bila je na prvoj liniji tijekom pandemije COVID-19. Stres i iscrpljenost iz tog razdoblja potaknuli su je da se posveti hobiju fotografiranja i izražavanja kroz društvene mreže. | Foto: Instagram/theallierae