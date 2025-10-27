FOTO Svi žele na pregled! Ova medicinska sestra sad zarađuje puno više nego na starom poslu

Allie Rae, bivša medicinska sestra i majka troje djece, izgubila je posao zbog platforme za odrasle, ali je od toga napravila uspješan posao. Danas zarađuje puno više nego u bolnici i zagovara slobodu izbora i samostalnost žena
Allie Rae je 37-godišnja medicinska sestra s područja Bostona i majka troje djece koja je postala poznata nakon što je izgubila posao zbog svog profila na OnlyFansu. Radila je na odjelu intenzivne njege i bila je na prvoj liniji tijekom pandemije COVID-19. Stres i iscrpljenost iz tog razdoblja potaknuli su je da se posveti hobiju fotografiranja i izražavanja kroz društvene mreže.
| Foto: Instagram/theallierae
Allie Rae je 37-godišnja medicinska sestra s područja Bostona i majka troje djece koja je postala poznata nakon što je izgubila posao zbog svog profila na OnlyFansu. Radila je na odjelu intenzivne njege i bila je na prvoj liniji tijekom pandemije COVID-19. Stres i iscrpljenost iz tog razdoblja potaknuli su je da se posveti hobiju fotografiranja i izražavanja kroz društvene mreže. |
Foto: Instagram/theallierae
Allie Rae je 37-godišnja medicinska sestra s područja Bostona i majka troje djece koja je postala poznata nakon što je izgubila posao zbog svog profila na OnlyFansu. Radila je na odjelu intenzivne njege i bila je na prvoj liniji tijekom pandemije COVID-19. Stres i iscrpljenost iz tog razdoblja potaknuli su je da se posveti hobiju fotografiranja i izražavanja kroz društvene mreže.
| Foto: Instagram/theallierae
Njezina internetska karijera započela je objavljivanjem fotografija u kupaćim kostimima na Instagramu. Nakon što je primila brojne poruke podrške i pohvale, odlučila je otvoriti OnlyFans račun. Publika ju je brzo prihvatila, a njezina zarada već u prvom mjesecu premašila je njezinu bolničku plaću.
| Foto: Instagram/theallierae
Iako je pazila da ne otkrije ime bolnice ni svoj pravi identitet, nekoliko kolegica otkrilo je njezine fotografije. Umjesto da to ignoriraju, odlučile su njezin sadržaj prijaviti upravi. To je dovelo do sukoba na poslu i neugodnih situacija koje su završile ultimatumom.
| Foto: Instagram/theallierae
Uprava bolnice zatražila je od Allie da bira između posla medicinske sestre i aktivnosti na OnlyFansu. Osjećala je da je atmosfera postala “toksična” te je odlučila napustiti bolnicu. Iako joj je bilo teško, rekla je da je ponosna što se izborila za vlastitu slobodu i neovisnost.
| Foto: Instagram/theallierae
Nakon odlaska iz bolnice, OnlyFans je postao njezin glavni posao. Njezini prihodi narasli su na oko 200 tisuća dolara mjesečno, što joj je omogućilo financijsku sigurnost i ulaganja u nekretnine na Floridi. I dalje radi mnogo sati, ističući da uspjeh na toj platformi zahtijeva predanost i ozbiljan rad.
| Foto: Instagram/theallierae
Allie je naglasila važnost iskrene komunikacije s partnerom prije upuštanja u takav posao. Sa suprugom, za kojeg se udala s 18 godina, ima stabilan odnos i zajedno sudjeluju u snimanju sadržaja. Smatra da je podrška i povjerenje ključ uspjeha i u poslu i u braku.
| Foto: Instagram/theallierae
Kao majka, otvoreno je razgovarala sa svojom djecom o mogućnosti da njezin sadržaj postane javan. Željela je da budu spremni i da razumiju njezine odluke. Kaže da joj je obitelj najveći oslonac i da ne dopušta predrasudama da je definiraju.
| Foto: Instagram/theallierae
Allie Rae danas želi proširiti svoje djelovanje kroz podcastove i savjetovanja za druge žene koje žele istražiti sličan put samostalnosti. Ističe da je obrazovana, odgovorna i predana majka te da želi razbiti stigmu o ženama na platformama poput OnlyFansa. Njezina priča postala je simbol slobode izbora i promjene tradicionalnih uloga žena u društvu.
| Foto: Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae
Foto Instagram/theallierae