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Bila je profesorica klavira

FOTO Talijanski glamur ostavila iza sebe: Tina danas vozi traktor i proizvodi svoje pivo

Tina Kovač De Faveri svoj je gradski život zamijenila poljoprivredom, proizvodnjom craft piva i životom u skladu s prirodom. Evo kako izgleda njezina nevjerojatna životna priča
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24SATA Kaštelir: Tina Kovač De Favero
Svatko tko upozna Tinu Kovač De Faveri (43) iz istarskog Kaštelira ostat će iskreno oduševljen njezinom osobnošću, sposobnostima i životnom energijom. Jer do prije deset godina ova je magistrica glazbe i profesorica klavira živjela mondenim, gradskim životom u Milanu, da bi potom prijestolnicu europske mode zamijenila životom u rodnom Kašteliru i aktivnim bavljenjem poljoprivredom. Milanske ulice ostavila je iza sebe posvetivši se njivama, vinogradima i maslinicima, pa je se redovito može vidjeti kako vozi traktor, freza ili radi u obiteljskoj manufakturi proizvodnje craft piva. | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Svatko tko upozna Tinu Kovač De Faveri (43) iz istarskog Kaštelira ostat će iskreno oduševljen njezinom osobnošću, sposobnostima i životnom energijom. Jer do prije deset godina ova je magistrica glazbe i profesorica klavira živjela mondenim, gradskim životom u Milanu, da bi potom prijestolnicu europske mode zamijenila životom u rodnom Kašteliru i aktivnim bavljenjem poljoprivredom. Milanske ulice ostavila je iza sebe posvetivši se njivama, vinogradima i maslinicima, pa je se redovito može vidjeti kako vozi traktor, freza ili radi u obiteljskoj manufakturi proizvodnje craft piva. | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
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