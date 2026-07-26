FOTO Talijanski glamur ostavila iza sebe: Tina danas vozi traktor i proizvodi svoje pivo

Pivo koje proizvode je isključivo za potrebe njihova lokala i ne namjeravaju širiti proizvodnju, jer je želja obitelji da ljudi priču s kvalitetnim craft pivom dožive upravo u Tininu najdražemu mjestu na svijetu, pitoresknom Kašteliru. Ova piva nose i posebna imena: Bjonda, Škura, Kaštelirka, Školar, Školarka i Sonata. Upravo su Školar i Školarka posebno dragi Tini jer su nazvani po nadimcima iz njezine obitelji. Tinina pokojnog tatu svi su, naime, zvali Školar, a Tinu i danas zovu Školarka. Zato ta piva za nju imaju posebnu emocionalnu vrijednost. Ujedno, proizvode piva koja su na brojnim prestižnim natjecanjima odnosila zlatne i srebrne medalje, a Tina ističe kako su kao obitelj posebno ponosni na to što je njihov rad prepoznat i izvan Istre te su za svoj projekt osvojili Zlatnu povelju “Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” u kategoriji Craft turizam, što im je veliko priznanje i potvrda da se trud i kvaliteta isplate. A unatoč bolesti s kojom se i dalje bori, Tina u životu nalazi maksimalnu ljepotu, cijeneći svaki trenutak u kojem može raditi, stvarati i biti sa svojom obitelji. Ništa je ne može pokolebati da živi svoj san. | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL