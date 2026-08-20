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BIKINI MODEL

FOTO Tatiani čak ni Playboy nije mogao odoljeti: Nevjerojatno je kako izgleda u bikiniju!

Od modelinga do putovanja i društvenih mreža, Tatiana Panakal privlači pozornost sadržajem koji prati velik broj obožavatelja. U nastavku doznajte više o njezinoj karijeri, izgledu i zanimljivostima koje su je učinile prepoznatljivom
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FOTO Tatiani čak ni Playboy nije mogao odoljeti: Nevjerojatno je kako izgleda u bikiniju!
Tatiana Panakal španjolski je bikini model i influencerica koja se, uz modeling, bavi i jogom te na društvenim mrežama često dijeli sadržaj povezan s putovanjima i aktivnim stilom života. | Foto: Instagram/tatianapanakal
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Tatiana Panakal španjolski je bikini model i influencerica koja se, uz modeling, bavi i jogom te na društvenim mrežama često dijeli sadržaj povezan s putovanjima i aktivnim stilom života. | Foto: Instagram/tatianapanakal
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