FOTO Tatiani čak ni Playboy nije mogao odoljeti: Nevjerojatno je kako izgleda u bikiniju!

Od modelinga do putovanja i društvenih mreža, Tatiana Panakal privlači pozornost sadržajem koji prati velik broj obožavatelja. U nastavku doznajte više o njezinoj karijeri, izgledu i zanimljivostima koje su je učinile prepoznatljivom
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Tatiana Panakal španjolski je bikini model i influencerica koja se, uz modeling, bavi i jogom te na društvenim mrežama često dijeli sadržaj povezan s putovanjima i aktivnim stilom života.
| Foto: Instagram/tatianapanakal
Tatiana Panakal španjolski je bikini model i influencerica koja se, uz modeling, bavi i jogom te na društvenim mrežama često dijeli sadržaj povezan s putovanjima i aktivnim stilom života. |
Foto: Instagram/tatianapanakal
Tatiana Panakal španjolski je bikini model i influencerica koja se, uz modeling, bavi i jogom te na društvenim mrežama često dijeli sadržaj povezan s putovanjima i aktivnim stilom života.
| Foto: Instagram/tatianapanakal
Prepoznatljiva je po tamnoj kosi, vitkoj i atletskoj građi te preplanulom izgledu, a na društvenim mrežama najčešće objavljuje fotografije u kupaćim kostimima i oskudnoj odjeći.
| Foto: Instagram/tatianapanakal
Na Instagramu je prati više od 220.000 ljudi, što je svrstava među zapaženije influencerice u području mode i kupaćih kostima.
| Foto: Instagram/tatianapanakal
Velik dio sadržaja snima na egzotičnim lokacijama, posebno na Baliju, gdje je jedno vrijeme živjela i gradila svoju karijeru modela i instruktorice joge.
| Foto: Instagram/tatianapanakal
Surađivala je s modnim i modeling agencijama te se pojavila na naslovnici Playboya Ukrajina, što joj je dodatno povećalo prepoznatljivost u svijetu modelinga.
| Foto: Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal
Foto Instagram/tatianapanakal