ZAPALILA JE INTERNET

FOTO Tek punoljetna, a već je milijunašica: Influencerica iz Amerike unovčila TikTok slavu

Američka influencerica Piper Rockelle, koja je javnosti poznata još od djetinjstva zbog svoje YouTube i TikTok karijere, ovih je dana ponovno našla mjesto u žiži medijske pažnje, ovaj put zbog zarađene svote koju mnogi nazivaju rekordnom
Rockelle je svoj OnlyFans profil aktivirala odmah nakon što je napunila 18 godina, na Novu godinu, i potom objavila da je u manje od jednog sata navodno već zaradila više od milijun američkih dolara. | Foto: Instagram
