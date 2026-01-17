FOTO Tek punoljetna, a već je milijunašica: Influencerica iz Amerike unovčila TikTok slavu

Američka influencerica Piper Rockelle, koja je javnosti poznata još od djetinjstva zbog svoje YouTube i TikTok karijere, ovih je dana ponovno našla mjesto u žiži medijske pažnje, ovaj put zbog zarađene svote koju mnogi nazivaju rekordnom
Rockelle je svoj OnlyFans profil aktivirala odmah nakon što je napunila 18 godina, na Novu godinu, i potom objavila da je u manje od jednog sata navodno već zaradila više od milijun američkih dolara.
Rockelle je svoj OnlyFans profil aktivirala odmah nakon što je napunila 18 godina, na Novu godinu, i potom objavila da je u manje od jednog sata navodno već zaradila više od milijun američkih dolara.
Rockelle je svoj OnlyFans profil aktivirala odmah nakon što je napunila 18 godina, na Novu godinu, i potom objavila da je u manje od jednog sata navodno već zaradila više od milijun američkih dolara.
U jednoj objavi koja je kasnije uklonjena s društvene mreže X napisala je da su njezini pratitelji “promijenili njezin život”.
Prema objavljenim screenshotovima, koje je sama influencerica podijelila, zarada na OnlyFansu na kraju prvog dana navodno je iznosila čak oko 3,4 milijuna dolara, iznos koji je izazvao lavinu komentara i podijeljenih mišljenja na društvenim mrežama.
Ono što mnoge nije ostavilo ravnodušnima jest činjenica da je toliko novca zaradila doslovno čim je postala punoljetna, što je pokrenulo rasprave o tome kako društvene mreže, fanovi i digitalna ekonomija utječu na mlade ljude.
I dok jedni ovu priču vide kao novi fenomen u internetskoj pop kulturi, drugi upozoravaju na problem, ovisnost o brojevima i brzoj zaradi uz vrlo eksplicitne sadržaje, te što takvi trendovi znači za generacije koje odrastaju uz influencere kao uzor.
