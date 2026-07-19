FOTO Termometri gore, a Banje još više: Uživancija na najpoznatijoj dubrovačkoj plaži
Ljetni dan izmamio je brojne Dubrovčane i turiste na jednu od najpoznatijih gradskih plaža. Na plaži Banje tražilo se mjesto više, a kupaći kostimi, sunčanje i osvježenje u moru bili su jedini pravi odgovor na srpanjsku vrućinu
Dubrovnik je već tijekom noći bio iznimno topao. Prema podacima DHMZ-a, u dva sata ujutro izmjereno je 25,2 Celzijeva stupnja, dok se dnevna temperatura približila 30 stupnjeva. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL