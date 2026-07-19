KOJI VAM JE KUPAĆI NAJBOLJI? FOTO Termometri gore, a Banje još više: Uživancija na najpoznatijoj dubrovačkoj plaži

Ljetni dan izmamio je brojne Dubrovčane i turiste na jednu od najpoznatijih gradskih plaža. Na plaži Banje tražilo se mjesto više, a kupaći kostimi, sunčanje i osvježenje u moru bili su jedini pravi odgovor na srpanjsku vrućinu

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