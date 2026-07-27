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FOTO Teži čak 1230 kila! Ovako izgleda najteži boškarin u Istri

Sarožin je šestogodišnji boškarin koji je ovih dana privukao veliku pozornost i postao pravi istarski rekorder. Iza njegovog impresivnog izgleda krije se zanimljiva priča o načinu života, brizi vlasnika i tradiciji koja ih održava na životu
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FOTO Teži čak 1230 kila! Ovako izgleda najteži boškarin u Istri
Sarožin je šestogodišnji istarski vol koji je na 36. Jakovlji u Kanfanaru proglašen najtežim boškarinom u Istri. Teži impresivnih 1230 kilograma, što je stotinjak kilograma više nego prošle godine. | Foto: Privatni album
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Sarožin je šestogodišnji istarski vol koji je na 36. Jakovlji u Kanfanaru proglašen najtežim boškarinom u Istri. Teži impresivnih 1230 kilograma, što je stotinjak kilograma više nego prošle godine. | Foto: Privatni album
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