FOTO Teži čak 1230 kila! Ovako izgleda najteži boškarin u Istri

Boškarini su nekoć bili nezamjenjivi radnici u polju, a danas se uzgajaju ponajprije radi očuvanja istarske baštine. Zahvaljujući programima zaštite, njihova je populacija s nekadašnjih stotinjak narasla na oko 2500 jedinki, iako se pasmina još smatra ugroženom. | Foto: Sasa Miljevic