FOTO Teži čak 1230 kila! Ovako izgleda najteži boškarin u Istri

Sarožin je šestogodišnji boškarin koji je ovih dana privukao veliku pozornost i postao pravi istarski rekorder. Iza njegovog impresivnog izgleda krije se zanimljiva priča o načinu života, brizi vlasnika i tradiciji koja ih održava na životu
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Sarožin je šestogodišnji istarski vol koji je na 36. Jakovlji u Kanfanaru proglašen najtežim boškarinom u Istri. Teži impresivnih 1230 kilograma, što je stotinjak kilograma više nego prošle godine.
| Foto: Privatni album
Sarožin je šestogodišnji istarski vol koji je na 36. Jakovlji u Kanfanaru proglašen najtežim boškarinom u Istri. Teži impresivnih 1230 kilograma, što je stotinjak kilograma više nego prošle godine. |
Foto: Privatni album
Sarožin je šestogodišnji istarski vol koji je na 36. Jakovlji u Kanfanaru proglašen najtežim boškarinom u Istri. Teži impresivnih 1230 kilograma, što je stotinjak kilograma više nego prošle godine.
| Foto: Privatni album
Njegov vlasnik Sebastian Runko kaže da je upravo miran život tajna Sarožinova uspjeha. Za razliku od svojih predaka koji su radili teške poljoprivredne poslove, Sarožin danas uživa u bezbrižnom životu.
| Foto: Privatni album
Obitelj Runko drži samo jednog boškarina, i to iz ljubavi prema istarskoj tradiciji. Ime Sarožin odabrali su jer se tradicionalno daje volovima sa širim rogovima.
| Foto: Privatni album
Sarožin svakodnevno pojede oko deset kilograma hrane. Na njegovom jelovniku nalaze se kukuruz, ječam, druge žitarice i sijeno, što mu osigurava snagu i impresivnu tjelesnu masu.
| Foto: Privatni album
Iako je poznat po blagoj naravi i voli maženje te šetnje, vlasnik ističe da prema njemu uvijek treba imati poštovanja. Sa svojih više od tone težine može nenamjerno ozlijediti čovjeka samo jednim korakom.
| Foto: Privatni album
Prošle godine Sarožin je osvojio titulu najljepšeg boškarina na smotri u Kanfanaru. Ove godine okrunjen je titulom najtežeg, čime je potvrdio status jednog od najimpresivnijih primjeraka pasmine.
| Foto: Privatni album
Boškarini su nekoć bili nezamjenjivi radnici u polju, a danas se uzgajaju ponajprije radi očuvanja istarske baštine. Zahvaljujući programima zaštite, njihova je populacija s nekadašnjih stotinjak narasla na oko 2500 jedinki, iako se pasmina još smatra ugroženom.
| Foto: Sasa Miljevic
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic