FOTO Top 10 najugodnijih plaža u Europi za kupanje u moru: I Hrvatska je na popisu!

Kako bi putnicima omogućila da dožive najbolje 'europsko ljeto' svog života, londonska putnička agencija CV Villas analizirala je godišnje meteorološke podatke s najomiljenijih obalnih destinacija kako bi pronašla najbolje te napravili ljestvicu s 10 najboljih plaža s ugodnim morem u Europi
U nastavku doznajte koje su to plaže koje imaju najugodnije more za kupanje u cijeloj Europi.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
10. Pylos, Grčka - Mirna destinacija na Peloponezu poznata po velikoj uvali, zelenilu i jednim od najčišćih mora u Grčkoj.
| Foto: 123RF
9. Chania, Grčka -
Povijesni grad na Kreti s venecijanskom lukom, starim gradom i prekrasnim plažama u blizini.
| Foto: 123RF
8. Gáïos, Grčka - Malo i slikovito mjesto na otoku Paxos s mirnom lukom, tirkiznim morem i autentičnim otočnim šarmom.
| Foto: 123RF
7. Barcelona, Španjolska - Živahan grad gdje se urbana energija spaja s plažama, beach barovima i dugom šetnicom uz more.
| Foto: 123RF
6. Makarska, Hrvatska - Jedna od najpoznatijih hrvatskih destinacija, smještena između Biokova i Jadrana, s tirkiznim morem i šljunčanim plažama.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
5. Elounda, Grčka - Luksuzna destinacija na Kreti poznata po kristalno čistom moru, hotelima visoke kategorije i mirnoj atmosferi.
| Foto: 123RF
4. Villefranche-sur-Mer, Francuska -
Elegantna uvala na Azurnoj obali s pastelnim kućama, mirnim morem i luksuznim, ali opuštenim rivijerskim ugođajem.
| Foto: 123RF
3. Costa Adeje, Španjolska - Moderna turistička zona na Tenerifima s luksuznim resortima, toplim morem cijele godine i razvijenom turističkom infrastrukturom.
| Foto: 123RF
2. Cefalù, Italija - Sicilijanski biser s dugom pješčanom plažom i dramatičnom starom jezgrom ispod stijene. Spoj povijesti, hrane i mora.
| Foto: 123RF
1. Sperlonga, Italija - Sperlonga je mali bijeli gradić na litici s čistim morem i rimskim ruševinama, dok je Cefalù na Siciliji poznat po dramatičnoj obali, starom gradu i dugoj pješčanoj plaži.
| Foto: 123RF