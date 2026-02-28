FOTO Top lokacije na svijetu za najromantičnije trenutke

U svijetu postoji mnoštvo destinacija koje parovi smatraju izrazito romantičnima, a najnovije globalno istraživanje donosi neočekivane favorite među njima. Analiza gotovo 1,5 milijuna recenzija parova otkrila je koje znamenitosti dobivaju najviše pozitivnih ocjena kao mjesta za ljubav i zajedničke trenutke
Ovo je 20 najromantičnijih mjesta prema recenzijama ljudi.
| Foto: Ekaterina Pokrovsky
Foto: Ekaterina Pokrovsky
| Foto: Ekaterina Pokrovsky
20. Vodopadi Niagara, Kanada, 96,60%
| Foto: 24sata
19. Machu Picchu, Peru, 96,90%
18. Povijesno središte Bruggea, Belgija, 96,96%
| Foto: 123RF
17.Kraljevski botanički vrt Victoria, Australija, 97,04%
| Foto: Chris Putnam
16. Stolna planina, Južna Afrika, 97,29%
| Foto: 123RF
15. Stanley Park, Kanada, 97,41%
| Foto: IRINA BRESTER
14. Nacionalni park Tarangire, Tanzanija, 97,46%
| Foto: Anna Bizon
13. Crkva Spasitelja na prolivenoj krvi, Rusija, 97,47%
| Foto: 123RF
12. Šetnica Bondi do Coogee, Australija, 97,48%
| Foto: 123RF
11. Mount Kilimanjaro, Tanzania 97,49%
| Foto: VOLODYMYR BURDYAK
10. Sheikh Zayed Velika džamija, UAE, 97,51%
| Foto: 123RF
9. Viktorijini vodopadi, Zambija/Zimbabwe, 97,52%
| Foto: Hrvoje Jurić
8. Arthur's Seat, Ujedinjeno Kraljevstvo, 97,60%.
| Foto: 123RF
7. Grand Canyon, Sjedinjene Američke Države, 97,96%.
| Foto: Google recenzije
6. Vodopadi Iguazu, Brazil, 98,11%.
| Foto: 123RF
5. Kineski zid, Kina, 98,11%.
| Foto: Thinkstock
4. Les 7 Cascades, Mauricijus, 98,43%.
| Foto: 123RF
3. Pristanište u Sydneyju, Australija, 98,48%.
| Foto: 123RF
2. Salar de Uyuni, Bolivija, 98,55%.
| Foto: Rodrigo M. Nunes
1. Matterhorn, Švicarska, 98,66%.
| Foto: 123RF