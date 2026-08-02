FOTO Toplinski val u Hrvatskoj: Samobor je potpuno opustošen, a Dubrovnik pun turista

Toplinski val promijenio je svakodnevicu u Samoboru, Dubrovniku i Svetoj Nedelji, gdje se građani prilagođavaju visokim temperaturama. Neka omiljena mjesta su mirnija nego inače, a osvježenje se traži u hladu i uz vodu
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Toplinski val ispraznio je ulice Samobora, gdje su sparina i visoke temperature utjecale na svakodnevno kretanje građana. Mnogi tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na otvorenom i traže hladnija mjesta.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Toplinski val ispraznio je ulice Samobora, gdje su sparina i visoke temperature utjecale na svakodnevno kretanje građana. Mnogi tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na otvorenom i traže hladnija mjesta. |
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Toplinski val ispraznio je ulice Samobora, gdje su sparina i visoke temperature utjecale na svakodnevno kretanje građana. Mnogi tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na otvorenom i traže hladnija mjesta.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dubrovnik se s velikim vrućinama suočava uz brojne turiste koji i dalje obilaze povijesnu jezgru unatoč visokim temperaturama. Posjetitelji i građani osvježenje traže uz more, u hladu i tijekom kraćih boravaka na suncu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Sveta Nedelja i jezero Rakitje ovih su dana mirniji nego inače zbog toplinskog vala i visokih temperatura. Iako je broj posjetitelja smanjen, Rakitje i dalje ostaje omiljeno mjesto za ribolovce, šetače i građane koji traže predah uz vodu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Zbog velikih vrućina stanovnici sva tri grada prilagođavaju svoje navike i izbjegavaju aktivnosti tijekom najtoplijeg dijela dana. Hlad, priroda i boravak uz vodu postaju najtraženiji načini za lakše podnošenje toplinskog vala.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Unatoč ekstremnim temperaturama, mjesta na moru prepuna su turista. Mnogi traže osvježenje u prirodi, uz more kako bi se lakše zaštitili od vrućina.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL