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SVI SE KUHAJU

FOTO Toplinski val u Hrvatskoj: Samobor je potpuno opustošen, a Dubrovnik pun turista

Toplinski val promijenio je svakodnevicu u Samoboru, Dubrovniku i Svetoj Nedelji, gdje se građani prilagođavaju visokim temperaturama. Neka omiljena mjesta su mirnija nego inače, a osvježenje se traži u hladu i uz vodu
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Visoke temperature ispraznile ulice Samobora
Toplinski val ispraznio je ulice Samobora, gdje su sparina i visoke temperature utjecale na svakodnevno kretanje građana. Mnogi tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na otvorenom i traže hladnija mjesta. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Toplinski val ispraznio je ulice Samobora, gdje su sparina i visoke temperature utjecale na svakodnevno kretanje građana. Mnogi tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na otvorenom i traže hladnija mjesta. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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