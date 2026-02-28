FOTO Toplo vrijeme tjera nas van: Na Bundeku se i sunčaju

Toplo i sunčano vrijeme izmamilo je brojne Zagrepčane na svježi zrak, a Bundek je bio jedno od najposjećenijih mjesta od jutarnjih sati. Šetači, rekreativci i obitelji s djecom iskoristili su ugodne temperature
Subotnje jutro na jezeru Bundek proteklo je u vedrom i ugodnom ozračju, dok su brojni Zagrepčani iskoristili lijep i sunčan dan za šetnju, rekreaciju ili odmor uz vodu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Temperatura zraka bila je idealna za proljetne aktivnosti, što je mnoge vratilo na popularnu gradsku oazu UZ zvuk ptica, miris trave i svjetlucanje sunca na površini jezera.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Sunčano subotnje jutro na Bundeku pokazalo je kako uz toplo vrijeme Zagrepčani rado provode na svježem zraku i u prirodi, što je savršena uvertira u nadolazeće proljeće.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
