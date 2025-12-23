FOTO Trakošćan se pretvorio u 'Dvorac svjetla' - pogledajte prekrasne instalacije u perivoju

Izložba je obogaćena novim svjetlosnim instalacijama, među kojima su svjetlosni klavir te motivi srne, jelena i laneta, postavljeni u perivoju dvorca
Ako ste u potrazi za idejom kako zimske praznike pretvoriti u poseban doživljaj za cijelu obitelj, izložba svjetlosnih skulptura 'Dvorac svjetla' ove godine nudi sadržaj koji spaja bajkovitu atmosferu, bogatu povijest i interaktivnu zabavu, stvarajući mjesto gdje svjetlo, priča i mašta oživljavaju zajedno.
Predivni motivi krase park oko dvorca, a sve skupa daje čaroban dojam te atmosferu čini bajkovitom.
Izložba ima prilagođeno zimsko radno vrijeme te je otvorena svakodnevno od 16:30 do 21:00 sati. Na Badnjak i Božić izložba je zatvorena, dok je od 26. prosinca (Sv. Stjepana) otvorena svakog dana do 11. siječnja.
Uz vanjske svjetlosne instalacije, organizirani su i programi unutar dvorca. Kostimirana vodstva održavaju se petkom, subotom i nedjeljom, a vode ih interpretatori u kostimima povijesnih likova, s ciljem približavanja povijesti dvorca i obitelji Drašković posjetiteljima svih dobnih skupina.
Uz kostimirana vodstva, tu je i poseban interaktivni doživljaj - mystery game „Tajna nestale božićne purice", koji se održava u subotu, 20. prosinca 2025. Uoči svečane večere nestaje glavna zvijezda blagdanskog stola, a posjetitelji preuzimaju ulogu detektiva. Istražuju prostor dvorca, traže skrivene tragove, ispituju sumnjive likove i pokušavaju otkriti je li riječ o nestašnoj šali, pohlepi ili starom obiteljskom prokletstvu koje se, prema legendi, budi svake zime. Obilasci unutrašnjosti dvorca i mystery game „Tajna nestale božićne purice" dostupni su uz posebnu ulaznicu i rezervaciju, čime se posjetitelji mogu uključiti u dodatne sadržaje prema vlastitim željama.
Nakon obilaska, posjetiteljima su dostupni ugostiteljski sadržaji u sklopu Trakošćana, uključujući bistro i hotel.
Današnjem izgledu dvorca Trakošćan prethodile su brojne pregradnje: smatra se kako najstariji slojevi dvorca sežu u 13. st., kad je bio manja utvrda čiji su se gospodari tijekom srednjovjekovnog razdoblja često mijenjali. U drugoj polovici 16. st. dolazi u posjed obitelji Drašković, koja će ga zadržati sve do 1945. godine.