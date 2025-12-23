Obavijesti

IDEALAN OBITELJSKI IZLET

FOTO Trakošćan se pretvorio u 'Dvorac svjetla' - pogledajte prekrasne instalacije u perivoju

Izložba je obogaćena novim svjetlosnim instalacijama, među kojima su svjetlosni klavir te motivi srne, jelena i laneta, postavljeni u perivoju dvorca
FOTO Trakošćan se pretvorio u 'Dvorac svjetla' - pogledajte prekrasne instalacije u perivoju
Ako ste u potrazi za idejom kako zimske praznike pretvoriti u poseban doživljaj za cijelu obitelj, izložba svjetlosnih skulptura 'Dvorac svjetla' ove godine nudi sadržaj koji spaja bajkovitu atmosferu, bogatu povijest i interaktivnu zabavu, stvarajući mjesto gdje svjetlo, priča i mašta oživljavaju zajedno.
1/26
| Foto:
