FOTO Trakošćan se pretvorio u 'Dvorac svjetla' - pogledajte prekrasne instalacije u perivoju

Uz kostimirana vodstva, tu je i poseban interaktivni doživljaj - mystery game „Tajna nestale božićne purice", koji se održava u subotu, 20. prosinca 2025. Uoči svečane večere nestaje glavna zvijezda blagdanskog stola, a posjetitelji preuzimaju ulogu detektiva. Istražuju prostor dvorca, traže skrivene tragove, ispituju sumnjive likove i pokušavaju otkriti je li riječ o nestašnoj šali, pohlepi ili starom obiteljskom prokletstvu koje se, prema legendi, budi svake zime. Obilasci unutrašnjosti dvorca i mystery game „Tajna nestale božićne purice" dostupni su uz posebnu ulaznicu i rezervaciju, čime se posjetitelji mogu uključiti u dodatne sadržaje prema vlastitim željama.