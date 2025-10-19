Obavijesti

Galerija

Komentari 1
16. DUBROVAČKA TRPEZA

FOTO U Dubrovniku se danas fino jelo! Pogledajte samo koje su delicije poslužili na Stradunu

Tradicionalna i humanitarna, skoro dvjesto metara duga 'Dubrovačka trpeza' održana je u nedjelju na dubrovačkom Stradunu u sklopu 12. Good Food Festivala
Dubrovnik: Tradicionalna Dubrovačka trpeza na Stradunu
Na šesnaestom izdanju predstavio se dosad najveći broj izlagača, njih 65, od dubrovačkih hotela i ugostiteljskih objekata do Turističko-ugostiteljske škole Dubrovnik, slastičara, pekara i vinara. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/36
Na šesnaestom izdanju predstavio se dosad najveći broj izlagača, njih 65, od dubrovačkih hotela i ugostiteljskih objekata do Turističko-ugostiteljske škole Dubrovnik, slastičara, pekara i vinara. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025