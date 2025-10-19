FOTO U Dubrovniku se danas fino jelo! Pogledajte samo koje su delicije poslužili na Stradunu

Tradicionalna i humanitarna, skoro dvjesto metara duga 'Dubrovačka trpeza' održana je u nedjelju na dubrovačkom Stradunu u sklopu 12. Good Food Festivala
Na šesnaestom izdanju predstavio se dosad najveći broj izlagača, njih 65, od dubrovačkih hotela i ugostiteljskih objekata do Turističko-ugostiteljske škole Dubrovnik, slastičara, pekara i vinara.
'Stvarno smo sretni zbog tolikog odaziva. Sezona se nastavlja. Jako puno ulažemo u produljenje sezone na studeni i prosinac. Ovo je pravi trenutak da se zahvalimo našim sugrađanima na još jednoj uspješnoj turističkoj sezoni', rekla je gradska pročelnica za kulturu, baštinu i turizam Julijana Antić Brautović.
Tanjur delicija na „Dubrovačkoj trpezi“ prodavao se za osam eura, a čaša vina za četiri eura. Prihod humanitarne akcije namijenjen je Udruzi za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim potrebama „Poseban prijatelj“.
„Planiramo kupiti novo vozilo, jer ono koje trenutno koristimo nam je donirao UNICEF još 2012. godine. Želimo omogućiti sigurnu vožnju djeci s teškoćama koja idu u vrtić, školu ili rehabilitaciju. Pomažemo obiteljima, a najčešće su to samohrane majke ili jednoroditeljske obitelji s djecom iz autističkog spektra. Imali smo uspješnu godinu. Provodimo četrnaest projekata i zaposlili nove djelatnike. Imamo i inovativni projekt 'Odmor od skrbi' koji se pokazao jako koristan roditeljima njegovateljima“, izjavila je predsjednica udruge Dženita Lazarević.
U prigodnom programu ispred crkve sv. Vlaha nastupila je klapa Ragusa.
Organizatori „Dubrovačke trpeze“ su Grad Dubrovnik, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Dubrovnik, Obrtnička komora Dubrovačko neretvanske županije, Ceh ugostitelja te Turističko-ugostiteljska škola Dubrovnik.
