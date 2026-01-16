MAGLA POGORŠAVA SITUACIJU FOTO U Sarajevu je zdravije ne disati: Grad se ne vidi od smoga

Nije ništa novo da zrak u Sarajevu nije najbolje kvalitete, ali ovih dana situacija je posebno alarmantna. Kako se grad nalazi u kotlini, često se u njemu skuplja gusta magla koja na sebe privlači razne štetne čestice koje su opasne za udisanje. Danas je kvaliteta zraka označena kao 'vrlo nezdrava'