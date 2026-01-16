FOTO U Sarajevu je zdravije ne disati: Grad se ne vidi od smoga

Nije ništa novo da zrak u Sarajevu nije najbolje kvalitete, ali ovih dana situacija je posebno alarmantna. Kako se grad nalazi u kotlini, često se u njemu skuplja gusta magla koja na sebe privlači razne štetne čestice koje su opasne za udisanje. Danas je kvaliteta zraka označena kao 'vrlo nezdrava'
Koncentracija lebdećih čestica u većini mjernih stanica u Sarajevu je na 'vrlo nezdravoj' razini, a gdje nije vrlo nezdravo, je 'samo' nezdravo.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Službe su objavile upozorenje građanima da se čuvaju tijekom boravka vani.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Upozorili da je kod osoba s respiratornim bolestima poput astme moguće znatno pogoršanje simptoma i jačine bolesti.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Povećana je vjerojatnost negativnih posljedica za dišne organe cjelokupnog stanovništva.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Oboljeli od plućnih i srčanih bolesti, trudnice, djeca i starije osobe moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tijekom boravka na otvorenom. Svi ostali također bi trebali izbjegavati dugotrajna ili veća fizička naprezanja tijekom boravka na otvorenom.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
