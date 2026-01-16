Obavijesti

Galerija

Komentari 1
MAGLA POGORŠAVA SITUACIJU

FOTO U Sarajevu je zdravije ne disati: Grad se ne vidi od smoga

Nije ništa novo da zrak u Sarajevu nije najbolje kvalitete, ali ovih dana situacija je posebno alarmantna. Kako se grad nalazi u kotlini, često se u njemu skuplja gusta magla koja na sebe privlači razne štetne čestice koje su opasne za udisanje. Danas je kvaliteta zraka označena kao 'vrlo nezdrava'
Pogled iz zraka na Sarajevo obavijeno maglom i smogom
Koncentracija lebdećih čestica u većini mjernih stanica u Sarajevu je na 'vrlo nezdravoj' razini, a gdje nije vrlo nezdravo, je 'samo' nezdravo. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/15
Koncentracija lebdećih čestica u većini mjernih stanica u Sarajevu je na 'vrlo nezdravoj' razini, a gdje nije vrlo nezdravo, je 'samo' nezdravo. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026