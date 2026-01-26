Obavijesti

UMJETNOST U MRAKU

FOTO U tišini studija: Kijevski slikar stvara i bez struje, dok oko njega padaju bombe

U tišini ateljea obasjanog tek slabim svjetlom baterijske lampe, 70-godišnji ukrajinski umjetnik Oleksandr Liapin nastavlja raditi ono što radi cijeli život – slika. Ovaj put, međutim, bez električne energije, bez grijanja i bez sigurnosti koju je nekada podrazumijevao svakodnevni život
Ukrainian artist works at his studio during a power blackout in Kyiv
Njegov studio u Kijevu nalazi se u mraku nakon što je kritična civilna infrastruktura ponovno pogođena ruskim raketnim i bespilotnim napadima. Nestanci struje postali su nova realnost za stanovnike ukrajinske prijestolnice, ali Liapin odbija dopustiti da rat utiša njegov stvaralački nagon. | Foto: ANNA VOITENKO/REUTERS
