FOTO U tišini studija: Kijevski slikar stvara i bez struje, dok oko njega padaju bombe

Liapin pripada generaciji koja je prošla raspad Sovjetskog Saveza, političke prevrate i društvene krize, ali ni jedno razdoblje, priznaje, nije se moglo usporediti s današnjim. Ipak, njegova prisutnost u studiju simbol je otpornosti – ne samo osobne, već i kolektivne. Umjetnost, kaže, postaje način preživljavanja, ali i dokumentiranja vremena u kojem živi. | Foto: ANNA VOITENKO/REUTERS