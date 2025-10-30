FOTO Učiteljica dobila otkaz jer je bila 'previše seksi'. I dalje dijeli ocjene, ali na drugi način

Nekadašnja učiteljica, poznata po svom smislu za humor, napravila je pravi hit na internetu sa svojim originalnim 'opisnim ocjenama” u kojima ocjenjuje 'osobnost, kreativnost i izvedbu' onih koji joj pošalju fotografije
Sarah Juree (44) iz SAD-a izgubila je posao učiteljice nakon što je škola otkrila njezin sporedni posao, ali nije odustala od “ocjenjivanja”.
| Foto: Instagram
Sarah Juree (44) iz SAD-a izgubila je posao učiteljice nakon što je škola otkrila njezin sporedni posao, ali nije odustala od “ocjenjivanja”. |
Foto: Instagram
Sarah Juree (44) iz SAD-a izgubila je posao učiteljice nakon što je škola otkrila njezin sporedni posao, ali nije odustala od “ocjenjivanja”.
| Foto: Instagram
Danas, umjesto školskih testova, Sarah šalje duhovite “izvještaje” muškarcima koji joj šalju svoje privatne fotografije.
| Foto: Instagram
Sve to radi s dozom šale i samoironije, uz poruke poput “Učiteljica Sarah kaže: Bravo za trud!”
| Foto: Instagram
- Jedan obožavatelj mi je predložio da napravim ocjene kao u školi i pomislila sam da je to genijalno. Ipak sam učiteljica, a to mi omogućuje da sve bude zabavno i duhovito - govori Sarah.
| Foto: Instagram
Njezine duhovite “ocjene” ubrzo su postale viralne, a interes je naglo porastao kada je jedan američki novinar napravio reportažu o njezinu neobičnom poslu.
| Foto: Instagram
Sarah je u međuvremenu čak i redizajnirala svoje “izvještaje”, dodavši nove kategorije i personalizirane komentare.
| Foto: Instagram
Iako je izgubila posao u školi, Sarah tvrdi da danas ima više samopouzdanja nego ikad. - Možda više ne ocjenjujem testove, ali i dalje dijelim petice, samo na malo drugačiji način - našalila se.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram