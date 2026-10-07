FOTO Duge noge za igranje i pogled direkt u kameru: Umjetnica Leah ima sve adute!

Leah Schrager spojila je suvremenu umjetnost i društvene mreže s vrlo upečatljivim vizualnim identitetom. Njezine fotografije privlače pažnju, a jedan detalj posebno je teško ne primijetiti
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Leah Schrager američka je suvremena umjetnica koja se bavi fotografijom, performansom, digitalnom umjetnošću i društvenim mrežama. U svojim projektima često istražuje teme ženskog tijela, seksualnosti, identiteta i načina na koji publika doživljava žene.
| Foto: Instagram/onaartist
Leah Schrager američka je suvremena umjetnica koja se bavi fotografijom, performansom, digitalnom umjetnošću i društvenim mrežama. U svojim projektima često istražuje teme ženskog tijela, seksualnosti, identiteta i načina na koji publika doživljava žene. |
Foto: Instagram/onaartist
Leah Schrager američka je suvremena umjetnica koja se bavi fotografijom, performansom, digitalnom umjetnošću i društvenim mrežama. U svojim projektima često istražuje teme ženskog tijela, seksualnosti, identiteta i načina na koji publika doživljava žene.
| Foto: Instagram/onaartist
Vlastiti izgled često koristi kao dio umjetničkog izraza. Fotografira se u različitim izdanjima i pozama, pa njezin sadržaj istodobno funkcionira kao umjetnički projekt i vrlo atraktivan vizualni sadržaj za društvene mreže.
| Foto: Instagram/onaartist
Na njezinim fotografijama posebno se ističu ženstvene obline i naglašena figura. Upravo je svoje tijelo često stavljala u prvi plan, koristeći ga za propitivanje granice između umjetnosti, samoprezentacije i seksualiziranog sadržaja.
| Foto: Instagram/onaartist
Osim oblina, pažnju privlače i njezine izrazito duge i vitke noge. Na brojnim fotografijama bira odjevne kombinacije i poze koje dodatno naglašavaju njezinu figuru, zbog čega njezin izgled postaje jedan od najupečatljivijih dijelova njezina online imidža.
| Foto: Instagram/onaartist
Schrager je poznata i po projektu Ona Artist, umjetničkom alter egu koji je pokrenula 2015. godine. Kroz njega je istraživala fenomen internetske popularnosti, društvenih mreža i načina na koji atraktivan ženski izgled može postati dio umjetničkog rada.
| Foto: Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist
Foto Instagram/onaartist