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Ne skriva svoje obline

FOTO Duge noge za igranje i pogled direkt u kameru: Umjetnica Leah ima sve adute!

Leah Schrager spojila je suvremenu umjetnost i društvene mreže s vrlo upečatljivim vizualnim identitetom. Njezine fotografije privlače pažnju, a jedan detalj posebno je teško ne primijetiti
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FOTO Duge noge za igranje i pogled direkt u kameru: Umjetnica Leah ima sve adute!
Leah Schrager američka je suvremena umjetnica koja se bavi fotografijom, performansom, digitalnom umjetnošću i društvenim mrežama. U svojim projektima često istražuje teme ženskog tijela, seksualnosti, identiteta i načina na koji publika doživljava žene. | Foto: Instagram/onaartist
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Leah Schrager američka je suvremena umjetnica koja se bavi fotografijom, performansom, digitalnom umjetnošću i društvenim mrežama. U svojim projektima često istražuje teme ženskog tijela, seksualnosti, identiteta i načina na koji publika doživljava žene. | Foto: Instagram/onaartist
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