FOTO Unatoč +35 tragalo se za skrivenim blagom: Evo što se sve prodavalo u Koprivnici

Paklene vrućine koje su se danas penjale preko 35 stupnjeva nisu zaustavile ljubitelje buvljaka. Na poznatom koprivničkom buvljaku i ovoga se puta moglo pronaći doslovno svašta - od starina, alata i bicikala do odjeće, igračaka
Jedan od najpoznatijih i najvećih buvljaka između Zagreba i Osijeka, koprivnički buvljak u svom prvom ovogodišnjem ljetnom izdanju danas je bio nešto skromniji nego inače.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Jedan od najpoznatijih i najvećih buvljaka između Zagreba i Osijeka, koprivnički buvljak u svom prvom ovogodišnjem ljetnom izdanju danas je bio nešto skromniji nego inače. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Jedan od najpoznatijih i najvećih buvljaka između Zagreba i Osijeka, koprivnički buvljak u svom prvom ovogodišnjem ljetnom izdanju danas je bio nešto skromniji nego inače.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na buvljaku se i ovoga puta moglo pronaći pregršt zanimljivih i raznovrsnih predmeta - od starina i kolekcionarskih primjeraka do odjeće, alata, igračaka, knjiga i raznih sitnica koje su mamile poglede kupaca.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Patuljci i ostale figurice mogu se pronaći u raznim bojama i veličinama.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Tu je i zanimljiv retro namještaj.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Prodaju se i dijelovi traktora...
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL