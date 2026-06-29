Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KULTNI BUVLJAK

FOTO Unatoč +35 tragalo se za skrivenim blagom: Evo što se sve prodavalo u Koprivnici

Paklene vrućine koje su se danas penjale preko 35 stupnjeva nisu zaustavile ljubitelje buvljaka. Na poznatom koprivničkom buvljaku i ovoga se puta moglo pronaći doslovno svašta - od starina, alata i bicikala do odjeće, igračaka
Koprivnica: Popularni buvljak zbog toplotnog vala ipak je imao nešto manje prodavača i kupaca
Jedan od najpoznatijih i najvećih buvljaka između Zagreba i Osijeka, koprivnički buvljak u svom prvom ovogodišnjem ljetnom izdanju danas je bio nešto skromniji nego inače. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/31
Jedan od najpoznatijih i najvećih buvljaka između Zagreba i Osijeka, koprivnički buvljak u svom prvom ovogodišnjem ljetnom izdanju danas je bio nešto skromniji nego inače. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026