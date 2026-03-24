LJEPOTA NADOHVAT RUKE

FOTO Upoznajte Zagorske gore - najnoviji hrvatski park prirode

Ovaj mjesec proglašen je novi Park prirode Zagorske gore, čime se potvrđuje da su planinska i gorska područja najočuvaniji dijelovi prirode. Ujedno se naglašava njihova posebna važnost za očuvanje bioraznolikosti u Hrvatskom zagorju
U petak 6. ožujka 2026. u Hrvatskom Saboru proglašen je novi Park prirode Zagorske gore. Novi park prirode obuhvaća površinu od 300,87 km2 na prostoru Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Park obuhvaća Maceljsku goru, Ravnu goru, Strahinjščicu, Ivanščicu i Bednjanski kraj. U nastavku pogledajte i upoznajte krajeve koji obuhvaćaju Zagorske gore, novoproglašeni park prirode u Hrvatskoj | Foto: Canva/Turistička zajednica varaždinske županije/Zagorje priroda/Pixsell
