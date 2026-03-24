FOTO Upoznajte Zagorske gore - najnoviji hrvatski park prirode

Ovaj mjesec proglašen je novi Park prirode Zagorske gore, čime se potvrđuje da su planinska i gorska područja najočuvaniji dijelovi prirode. Ujedno se naglašava njihova posebna važnost za očuvanje bioraznolikosti u Hrvatskom zagorju
U petak 6. ožujka 2026. u Hrvatskom Saboru proglašen je novi Park prirode Zagorske gore. Novi park prirode obuhvaća površinu od 300,87 km2 na prostoru Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Park obuhvaća Maceljsku goru, Ravnu goru, Strahinjščicu, Ivanščicu i Bednjanski kraj. U nastavku pogledajte i upoznajte krajeve koji obuhvaćaju Zagorske gore, novoproglašeni park prirode u Hrvatskoj
| Foto: Canva/Turistička zajednica varaždinske županije/Zagorje priroda/Pixsell
Foto: Canva/Turistička zajednica varaždinske županije/Zagorje priroda/Pixsell
| Foto: Canva/Turistička zajednica varaždinske županije/Zagorje priroda/Pixsell
MACELJSKA GORA Maceljska gora jedan je od najzapadnijih dijelova novog parka prirode i proteže se uz granicu sa Slovenijom. Ovo područje karakteriziraju guste šume i razvedeni reljef, što ga čini važnim prirodnim staništem. Posebno je značajno zbog svoje očuvanosti i biološke raznolikosti.
| Foto: Turistička zajednica Trakošćan
RAVNA GORA Ravna gora poznata je po svom izduženom grebenu i pristupačnom terenu. To je područje koje privlači brojne planinare i rekreativce. Zahvaljujući blagim padinama, pogodna je za razne aktivnosti na otvorenom.
| Foto: Turistička zajednica Varaždinske županije
RAVNA GORA Vegetacija Ravne gore uglavnom se sastoji od šuma i livada. Takva kombinacija stvara raznolika staništa za biljne i životinjske vrste. Livade su posebno važne za očuvanje bioraznolikosti.
| Foto: Turistička zajednica Varaždinske županije
RAVNA GORA Na Ravnoj gori nalaze se brojni vidikovci i dvorci s kojih se pruža pogled na okolni krajolik. Ti vidikovci dodatno povećavaju turističku atraktivnost područja. Posjetitelji mogu uživati u panorami Hrvatskog zagorja.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
RAVNA GORA Područje je poznato i po planinarskim domovima i uređenim stazama. Infrastruktura omogućuje sigurno i ugodno kretanje kroz prirodu. Time se potiče aktivni boravak u prirodi.
| Foto: Turistička zajednica Varaždinske županije
RAVNA GORA Ravna gora ima važnu ulogu u povezivanju ostalih dijelova parka. Ona čini svojevrsni prijelaz između različitih krajobraza. Upravo ta povezanost doprinosi cjelovitosti parka prirode.
| Foto: Turistička zajednica Varaždinske županije
STRAHINJŠČICA Strahinjščica je planinski masiv koji se ističe svojom geomorfološkom raznolikošću. Poznata je po strmijim padinama i zanimljivim stijenama. Ovo područje posebno je zanimljivo ljubiteljima prirode i geologije.
| Foto: Zagorje Priroda
STRAHINJŠČICA Na Strahinjščici se nalazi velik broj biljnih vrsta, uključujući i rijetke i zaštićene. Raznolikost staništa omogućuje razvoj bogate flore. To je jedan od razloga zašto je uključena u park prirode.
| Foto: Zagorje Priroda
STRAHINJŠČICA Planinarske staze na Strahinjščici vode kroz šume i preko grebena. Tijekom uspona pružaju se lijepi pogledi na okolinu. Staze su različite težine pa su pogodne za širi krug posjetitelja.
| Foto: Matija Topolovec/PIXSELL
STRAHINJŠČICA Područje ima i edukativnu vrijednost jer omogućuje proučavanje prirodnih procesa. Posebno su zanimljive geološke formacije i reljefni oblici. Time Strahinjščica postaje prirodna „učionica na otvorenom“.
| Foto: Matija Topolovec/PIXSELL
STRAHINJŠČICA Zahvaljujući zaštiti, očekuje se očuvanje prirodnih vrijednosti ovog područja. Ujedno će se razvijati održivi turizam. To će omogućiti ravnotežu između zaštite i korištenja prostora.
| Foto: Matija Topolovec/PIXSELL
IVANŠČICA Ivanščica je najviša planina sjeverozapadne Hrvatske i jedan od ključnih dijelova parka. Dominira krajolikom i vidljiva je iz velikog dijela regije. Zbog svoje visine ima specifične klimatske uvjete.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
IVANŠČICA Na višim dijelovima Ivanščice razvijaju se drugačije biljne zajednice nego u nižim područjima. To doprinosi ukupnoj raznolikosti flore. Također, područje je važno stanište za mnoge životinje.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
IVANŠČICA Planina je vrlo popularna među planinarima. Brojne staze vode do vrha i planinarskih objekata. Uspon na Ivanščicu pruža poseban doživljaj prirode.
| Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
IVANŠČICA Ivanščica ima i povijesni značaj jer su na njoj pronađeni tragovi rudarstva. Nekada su se ovdje eksploatirali minerali. Danas su ti lokaliteti dio kulturne baštine.
| Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
IVANŠČICA Kao dio parka prirode, Ivanščica će imati dodatnu zaštitu. Očekuje se razvoj edukativnih i turističkih sadržaja. Time će se dodatno valorizirati njezina prirodna i kulturna vrijednost.
| Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
BEDNJANSKI KRAJ Bednjanski kraj obuhvaća dolinu rijeke Bednje i okolna naselja. Za razliku od planinskih dijelova, ovo je područje blažeg reljefa. Upravo ta raznolikost čini park prirode posebnim.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list
BEDNJANSKI KRAJ Rijeka Bednja stvara specifična vodena i močvarna staništa. Ta staništa važna su za mnoge biljne i životinjske vrste. Posebno su značajna za ptice i vodozemce.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
BEDNJANSKI KRAJ Krajolik Bednjanskog kraja obilježen je mozaikom livada, oranica i šuma. Takav izgled rezultat je dugotrajnog suživota čovjeka i prirode. Tradicionalna poljoprivreda i dalje ima važnu ulogu.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
BEDNJANSKI KRAJ Područje je bogato kulturnom baštinom i tradicijom. Poznato je po specifičnom govoru i običajima. Time doprinosi identitetu cijelog parka.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
BEDNJANSKI KRAJ Bednjanski kraj ima velik potencijal za razvoj ruralnog turizma. Posjetitelji mogu upoznati lokalni način života i prirodne ljepote. Proglašenje parka dodatno će potaknuti očuvanje ovog prostora.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL