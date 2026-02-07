FOTO Utrka u Rijeci uvertira je za početak karnevala: Sudionici su maskirani od glave do pete

U sklopu bogatog programa riječkog karnevala, na poznatoj riječkoj rivi održana je utka 'Carnival Run 2026', jedinstvena karnevalska utrka koja spaja sport, zabavu i maskiranje u jedinstvenoj atmosferi riječkog karnevala
Događaj koji je započeo u 9 sati ujutro privukao je sudionike svih uzrasta i rekreativce i profesionalce, pretvarajući jutarnje sate u šaroliki spoj kretanja, smijeha i dobre volje
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Događaj koji je započeo u 9 sati ujutro privukao je sudionike svih uzrasta i rekreativce i profesionalce, pretvarajući jutarnje sate u šaroliki spoj kretanja, smijeha i dobre volje |
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Događaj koji je započeo u 9 sati ujutro privukao je sudionike svih uzrasta i rekreativce i profesionalce, pretvarajući jutarnje sate u šaroliki spoj kretanja, smijeha i dobre volje
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Organizatori iz Triatlon kluba Rival, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, ove su godine pripremili posebno izdanje utrke koja je dio Zimske lige Kvarnera “Igor Malešević”. Carnival Run, tradicionalno održavan u sklopu karnevalskih svečanosti, postao je nezaobilazan sportsko-karnevalski sadržaj koji širi duh zajedništva i dobro raspoloženje među građanima i posjetiteljima.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Različite trkačke kategorije i utrke prilagođene svim dobnim skupinama omogućile su okupljenima da sudjeluju bez obzira na razinu trkačkog iskustva. Osnovnoškolci su se natjecali u svojoj Maloj Ligi, dok su odrasli imali priliku istrčati 5-kilometarsku rutu uz duž obale, uživajući u pogledu na more i pogledima prolaznika.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Posebnost Carnival Runa nije samo u sportskom aspektu. Sudionici su potaknuti da se pojave u maskama, što je ovoj utrci dalo dodatnu karnevalsku notu – šarene kostime, kreativno uređenje i veseli duh pratili su trkače duž staze, a nagrade su se dodjeljivale ne samo najbržima, već i najkreativnije maskiranim sudionicima.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Događaj je oko 10 sati otvorio simboličnim startom, koji su označili predstavnici Grada Rijeke i Turističke zajednice, uz podršku DJ-a i karnevalskih udruga. Za prvih 200 prijavljenih sudionika organizatori su osigurali okrjepu u vidu krafni, kuhanog vina, sokova i drugih osvježenja, što je dodatno pridonijelo prijateljskoj i gotovo festivalskoj atmosferi.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Manifestacija Carnival Run, koja tradicionalno označava početak aktivnog vikenda riječkog karnevala, slavi se kao spoj rekreacije i zabave – mjesto gdje se sport i karneval prepliću u nezaboravnom iskustvu za sudionike i gledatelje. Organizatori ističu da ovakva događanja ne samo promiču zdrav život i rekreaciju, već i jačaju zajednicu i pridonose sveukupnoj karnevalskoj energiji grada Rijeke.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Carnival Run 2026 poslužio je kao uvod u glavninu karnevalskog programa koji Rijeka planira kroz veljaču, sve do međunarodne karnevalske povorke 15. veljače, koja očekuje tisuće maskiranih sudionika i posjetitelja iz Hrvatske i šire regije.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL