FOTO Utrka u Rijeci uvertira je za početak karnevala: Sudionici su maskirani od glave do pete

Posebnost Carnival Runa nije samo u sportskom aspektu. Sudionici su potaknuti da se pojave u maskama, što je ovoj utrci dalo dodatnu karnevalsku notu – šarene kostime, kreativno uređenje i veseli duh pratili su trkače duž staze, a nagrade su se dodjeljivale ne samo najbržima, već i najkreativnije maskiranim sudionicima. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL