FOTO Uz ove trajnice ćete uskoro imati pun vrt šarenog cvijeća

Svaki vrt treba i jednogodišnje biljke za trenutačan efekt i trajnice za boju koja se vraća iz godine u godinu. Budući da trajnice dugo žive, one su izvrsna investicija za vaš vrt. Osim što dodaju ljepotu, teksturu i strukturu, trajnice također pružaju hranu korisnim kukcima i oprašivačima
U nastavku donosimo omiljene trajnice koje su jednostavne za održavanje, brzo rastu i brzo će ispuniti vaš vrt.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Agastaha (Agastache) -
Poznata i kao „menta za kolibriće“, ova uspravna trajnica stvara prekrasne cvjetne klasove u nijansama crvene, ružičaste, koraljne, žute, bijele, ljubičaste i jarko ružičaste od ljeta do rane jeseni. Omiljena je među oprašivačima poput pčela, leptira i kolibrića te dobro podnosi vrućinu i sušu nakon što se ukorijeni. Budući da pripada porodici metvica, mirisno lišće nije privlačno zečevima i jelenima.
| Foto: 123RF
2. Koreopsis -
Ova izdržljiva trajnica otporna na jelene ima vedre, tratinčaste cvjetove u nijansama žute i zlatne ili dvobojne s crvenim središtem. Voli tople i suhe uvjete, cvate od ranog do kasnog ljeta te privlači leptire i pčele. Engleski naziv „tickseed“ dolazi od sjemenki koje nalikuju krpeljima – no ne brinite, ne privlači krpelje, ali ptice vole njezino sjeme.
3. Mačja metvica (Nepeta) -
Mačja metvica jedna je od najzahvalnijih trajnica za uzgoj jer se lako prilagođava različitim uvjetima i tipovima tla. Njezino mekano, sivozeleno lišće blago je mirisno, pa nije osobito privlačno zečevima i jelenima. Novije sorte rastu u urednim busenima, a cvjetovi u nijansama lavande, plave ili ružičaste traju tjednima - od proljeća do kasnog ljeta.
4. Kadulja (Salvia) -
Salvija, poznata i kao kadulja, ima prekrasne cvjetove u nijansama ljubičaste, bijele i ružičaste koji privlače oprašivače. Kolibrići posebno vole njezine cjevaste cvjetove. Ove trajnice otporne na jelene odličan su izbor za vrt s malo održavanja, a cvatu od kasnog proljeća do rane jeseni, ovisno o sorti. Obratite pažnju na deklaraciju jer postoje i jednogodišnje vrste.
5. Knifofija (Red hot poker) -
Poznata i kao „žeravica“ ili „bakljasta ljiljana“, ova atraktivna trajnica s egzotičnim cvjetovima donosi dramatičan izgled u vrt. Cvate kontinuirano od ljeta do jeseni i privlači brojne oprašivače, osobito kolibriće. Cvjetovi mogu biti crveni, dvobojni, narančasti, breskvasti ili zlatni.
6. Vrtni geranij (trajni) -
Trajni geraniji, poznati i kao „živa trava“ ili cranesbill, odličan su pokrivač tla koji se brzo širi. Imaju nježne cvjetove nalik leptirima koji lebde iznad lišća od kasnog proljeća do ranog ljeta, a neke sorte ponovno cvatu. U vrlo toplim područjima treba im malo popodnevne sjene. Njihovo aromatično lišće obično ne privlači jelene i zečeve.
7. Ljiljan -
Ljiljani imaju velike, upečatljive cvjetove koji traju samo jedan dan, kao što im ime sugerira. No svaka biljka daje mnoštvo cvjetova pa ćete uživati u tjednima cvatnje. Dolaze u gotovo svim bojama. Cvatu rano, sredinom ili kasno ljeto, ovisno o sorti. Imajte na umu da ih jeleni obožavaju, pa ih izbjegavajte ako su česti posjetitelji vašeg vrta.
8. Gaura -
Ovi prozračni cvjetovi izgledaju poput leptira koji plešu na vjetru, zbog čega se biljka često naziva „cvijet leptira“. Otporna je na sušu i cvate cijelo ljeto.
9. Pčelinja metvica (Monarda) -
Pčelinja metvica pripada porodici metvica, što znači da će se vrlo vjerojatno širiti po vrtu. Njezini crveni cvjetovi privlače pčele, leptire i kolibriće. Voli vlagu, ali može biti osjetljiva na pepelnicu, pa birajte otpornije sorte. Svakih nekoliko godina podijelite biljku u rano proljeće i podijelite je s prijateljima.
10. Gaillardia (pokrivač tla) -
Jarko obojeni cvjetovi nalik tratinčicama u nijansama crvene, narančaste i žute čine ovu biljku savršenom za mješovite gredice. Otporna je na sušu, privlači ptice i leptire te cvate od proljeća do jeseni. Uklanjanjem ocvalih cvjetova potičete daljnju cvatnju.
