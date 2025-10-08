FOTO Vanzemaljci na Pariškom tjednu mode! 'Dolazimo u miru'

Na Pariškom tjednu mode za proljeće/ljeto 2026., Thom Browne predstavio je kolekciju pod nazivom 'We Come in Peace', koja je istraživala granicu između svakodnevnog i nepoznatog, spajajući klasično krojenje s nadrealnim proporcijama
Pistom su prošetali 'svemirci', stvarajući dojam da su 'bića s onoga svijeta' sletjela na Zemlju u najstiliziranijem mogućem izdanju.
Revija je održana u futurističkom okruženju, gdje su modeli, odjeveni u Browneove prepoznatljive prugaste odjevne komade.
Kolekcija je obuhvatila dekonstrukciju klasičnog kroja, stvarajući paranormalne proporcije koje su istovremeno bile i iz ovog i iz drugog svijeta.
