FOTO Večer snažnih žena i velikih priča: PinkyPromiss heroine primile su priznanja

Sinoć je u hotelu Esplanade održana emotivna dodjela priznanja PinkyPromiss heroinama koje su inspirirale mnoge svojim pričama o borbi protiv karcinoma dojke
Sinoć je u dvorani hotela Esplanade bilo toliko divnih emocija da se to moglo dočarati jedino – ružičastom bojom, a nje nije nedostajalo. PinkyPromiss je jedno malo, a zapravo vrlo važno obećanje koje je pokrenulo nešto što traje već devetu godinu i spašava živote.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Sinoć je u dvorani hotela Esplanade bilo toliko divnih emocija da se to moglo dočarati jedino – ružičastom bojom, a nje nije nedostajalo. PinkyPromiss je jedno malo, a zapravo vrlo važno obećanje koje je pokrenulo nešto što traje već devetu godinu i spašava živote. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Sinoć je u dvorani hotela Esplanade bilo toliko divnih emocija da se to moglo dočarati jedino – ružičastom bojom, a nje nije nedostajalo. PinkyPromiss je jedno malo, a zapravo vrlo važno obećanje koje je pokrenulo nešto što traje već devetu godinu i spašava živote.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ova kamapanja miss7 i missZDRAVE započela je kao poziv ženama da misle na svoje zdravlje i podsjete one sebi najvažnije i najbliže na to koliko je važna prevencija – u ovom slučaju kad je u pitanju karcinom dojke. Puno velikih riječi, kojih se često pribojavamo u samoći, sinoć je izgovoreno onako kako treba – naglas, u okruženju onih koji razumiju.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ove godine prvi su put u sklopu ove akcije dodijeljena priznanja onima koje su s nama i našim čitateljima podijelile svoje teške, inspirativne, divne priče o svojoj borbi s rakom dojke.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Naše PinkyPromiss heroine zasluženo su i s ponosom primile statue koje su simbol njihove borbe, a svaka od njih dobila je priliku reći nekoliko riječi i svaka je iskoristila priliku izgovoriti važnu rečenicu: "Pregledavajte se, ne odgađajte važne preglede, jer mnoge od nas ne bi bile ovdje da to nismo radile."
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Posebno mjesto među PinkyPromiss heroinama zauzele su tri žene koje vode važne udruge posvećene upravo pomaganju ženama oboljelima od raka dojke na razne načine. To su Margerata Benković (SVE za NJU), Vesna Ramljak (Europa Donna) i Ivana Kalogjera Brkić (Nismo same). Riječi ovih žena, kao i svih PinkyPromiss heroina, ostavit će trajan trag na mnogima koji su ih čuli na ovom moćnom i emocijama ispunjenom događanju.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Svi prisutni imali su priliku uživati u nježnim notama glazbe divne žene koje su nastupile – Jasne Zlokić, Antonele Doko i Izabele Martinović, a partneri projekta pripremili su brojna iznenađenja i zabavu za posjetitelje. Posebno vrijedi istaknuti da je za ovu priliku, za PinkyPromiss, nastala posebna slika umjetnice Alene Gojak, koja se također mogla vidjeti na događanju.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić
Foto Luka Lajić