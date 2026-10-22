FOTO Večer snažnih žena i velikih priča: PinkyPromiss heroine primile su priznanja

Ova kamapanja miss7 i missZDRAVE započela je kao poziv ženama da misle na svoje zdravlje i podsjete one sebi najvažnije i najbliže na to koliko je važna prevencija – u ovom slučaju kad je u pitanju karcinom dojke. Puno velikih riječi, kojih se često pribojavamo u samoći, sinoć je izgovoreno onako kako treba – naglas, u okruženju onih koji razumiju. | Foto: Marko Seper/PIXSELL