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FOTO Večer snažnih žena i velikih priča: PinkyPromiss heroine primile su priznanja

Sinoć je u hotelu Esplanade održana emotivna dodjela priznanja PinkyPromiss heroinama koje su inspirirale mnoge svojim pričama o borbi protiv karcinoma dojke
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24sata Zagreb: Pinkypromiss event
Sinoć je u dvorani hotela Esplanade bilo toliko divnih emocija da se to moglo dočarati jedino – ružičastom bojom, a nje nije nedostajalo. PinkyPromiss je jedno malo, a zapravo vrlo važno obećanje koje je pokrenulo nešto što traje već devetu godinu i spašava živote. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Sinoć je u dvorani hotela Esplanade bilo toliko divnih emocija da se to moglo dočarati jedino – ružičastom bojom, a nje nije nedostajalo. PinkyPromiss je jedno malo, a zapravo vrlo važno obećanje koje je pokrenulo nešto što traje već devetu godinu i spašava živote. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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