FOTO Više od 100 mačaka stiglo u Zagreb: Pogledajte rijetke pasmine i najljepše ljubimce

Međunarodna izložba mačaka u organizaciji Svjetske mačje federacije (WCF) održava se ovog vikenda, 10. i 11. listopada, u zagrebačkom Family Mallu. Posjetitelji imaju priliku razgledati više od 100 mačaka koje su predstavljale 25 različitih pasmina, a na izložbu su stigle iz Hrvatske, susjednih zemalja, ali i Belgije, Njemačke, Poljske, Španjolske i Indonezije.
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Uz poznate pasmine poput Maine Coona, britanske kratkodlake i bengalske mačke, predstavljene su i rijetke, tek nedavno priznate pasmine.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Uz poznate pasmine poput Maine Coona, britanske kratkodlake i bengalske mačke, predstavljene su i rijetke, tek nedavno priznate pasmine. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Uz poznate pasmine poput Maine Coona, britanske kratkodlake i bengalske mačke, predstavljene su i rijetke, tek nedavno priznate pasmine.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Poseban dio programa bio je „Mačji detektiv“, namijenjen djeci od pet do 15 godina. Mali istraživači dobivali su detektivske zadatke koje su rješavali promatrajući mačke i razgovarajući s uzgajivačima. Učili su o razlikama među pasminama, boji očiju i krzna, obliku ušiju te karakteru i ponašanju mačaka.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Kroz igru su naučili kako pravilno pristupiti mački i prepoznati kada želi kontakt, a kada joj je potreban mir. Na kraju programa sudionici su dobili diplome „Mačjeg detektiva“ i sudjelovali u dječjem izboru najdraže mačke. Tijekom oba dana međunarodni WCF suci održavali su edukativni program i posjetiteljima predstavljali posebnosti različitih pasmina.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Izložba je imala i natjecateljski karakter. Nakon ocjenjivanja održan je izbor Best in Show, tijekom kojeg su najbolje mačke ponovno predstavljene publici, a svaki dan dobio je svog pobjednika.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Organizatori su pripremili i posebno iznenađenje – svakoga dana u 15 sati otkrili su po jednu „Tajanstvenu mačku“. Posjetitelji su prije otkrivanja identiteta pratili tragove i pokušavali pogoditi kojoj rijetkoj pasmini mačka pripada.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Središnji događaj programa održan je u subotu u 16 sati, kada su svečano proglašeni National, Breed i World Winneri za 2025. godinu, odnosno mačke koje su svojim rezultatima obilježile prošlu natjecateljsku godinu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Uz razgledavanje mačaka i natjecateljski program, posjetitelji su mogli razgovarati s predstavnicima riječkog skloništa Kitten Safe House o odgovornom udomljavanju te razgledati ponudu hrane, igračaka i opreme za kućne ljubimce.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Savjete o prehrani mačaka i drugih ljubimaca davali su predstavnici tvrtki Purina Pro Plan, Monge, Royal Canin, Proof i Zoocity.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Jubilarna WCF izložba tako je spojila natjecanje, edukaciju i druženje ljubitelja mačaka, a posjetiteljima je pružila priliku da izbliza upoznaju brojne pasmine i saznaju više o odgovornoj brizi za svoje četveronožne ljubimce.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL