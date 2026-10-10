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MA PREDIVNE SU!

FOTO Više od 100 mačaka stiglo u Zagreb: Pogledajte rijetke pasmine i najljepše ljubimce

Međunarodna izložba mačaka u organizaciji Svjetske mačje federacije (WCF) održava se ovog vikenda, 10. i 11. listopada, u zagrebačkom Family Mallu. Posjetitelji imaju priliku razgledati više od 100 mačaka koje su predstavljale 25 različitih pasmina, a na izložbu su stigle iz Hrvatske, susjednih zemalja, ali i Belgije, Njemačke, Poljske, Španjolske i Indonezije.
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Zagreb: Izložba mačaka WFC Jubilee Cat Show
Uz poznate pasmine poput Maine Coona, britanske kratkodlake i bengalske mačke, predstavljene su i rijetke, tek nedavno priznate pasmine. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Uz poznate pasmine poput Maine Coona, britanske kratkodlake i bengalske mačke, predstavljene su i rijetke, tek nedavno priznate pasmine. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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