FOTO Više od 100 mačaka stiglo u Zagreb: Pogledajte rijetke pasmine i najljepše ljubimce

Kroz igru su naučili kako pravilno pristupiti mački i prepoznati kada želi kontakt, a kada joj je potreban mir. Na kraju programa sudionici su dobili diplome „Mačjeg detektiva“ i sudjelovali u dječjem izboru najdraže mačke. Tijekom oba dana međunarodni WCF suci održavali su edukativni program i posjetiteljima predstavljali posebnosti različitih pasmina. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL