11 poteza u intimnom odnosu koje žene obožavaju, ali ih muškarci ne mogu smisliti

PLJUSKANJE PO STRAŽNJICI Neki muškarci smatraju da pljuskanje po stražnjici može biti čudno ili smiješno. Iako to ne mora biti bolno, njihov se fokus može preusmjeriti na smijeh. Kad se netko nasmije u takvom trenutku, raspoloženje često nestaje. Takvi potezi mogu djelovati neozbiljno ako nisu dogovoreni prije. Bolje je komunicirati što se sviđa prije nego što se ide u takve igrice. | Foto: ilustracija/Canva