11 poteza u intimnom odnosu koje žene obožavaju, ali ih muškarci ne mogu smisliti

Muškarci cijene kada partnerice žele isprobati nove seksualne poteze, no nisu uvijek oduševljeni svime. Neki su anonimno podijelili poteze koje bi radije izbjegavali. Ukusi se razlikuju, pa ono što jedan ne voli, drugi mogu itekako cijeniti
U nastavku pogledajte poteze u seksu koje žene obožavaju, a muškarci ih mrze.
PRLJAVI RAZGOVOR Mnogi muškarci ne vole kada partnerica počne jako prljavo razgovarati tijekom seksa. Neki muškarci kažu da to djeluje neiskreno ili kao da ona pokušava biti netko drugi. Ako taj način nije prirodan za nju, može zvučati umjetno ili naporno. Umjesto toga, muškarci često više cijene spontani, prirodni izraz uzbuđenja. Pravi osjećaj često je važniji od govorenja „onih stvari“ samo radi efekta.
LJUBAVNI UGRIZI Neki muškarci ne vole kad im partnerica stvara hickeys ili tragove od sisanja kože. Iako poljupci na vratu mogu biti ugodni, ostavljanje tragova može biti nepoželjno. Jedan muškarac kaže da se ne može fokusirati na ugodu jer misli hoće li ostati trag. Tragovi također mogu biti neugodni u svakodnevnom životu sljedećih dana. Zato mnogi muškarci više vole nježno maženje bez ostavljanja tragova.
NEOČEKIVANO STAVLJANJE PRSTA U STRAŽNJICU Muškarci često ne vole kad se taj potez dogodi bez najave. Iako neki neće reći da im nije ugodno, iznenađenje ih može zbuniti. Važno im je komunicirati prije nego što se pokuša nešto novo. Mnogi bi radije dogovorili nego da se iznenade tijekom čina. Bez dogovora, potezi koji uključuju novu stimulaciju mogu ubiti raspoloženje.
PLJUSKANJE PO STRAŽNJICI Neki muškarci smatraju da pljuskanje po stražnjici može biti čudno ili smiješno. Iako to ne mora biti bolno, njihov se fokus može preusmjeriti na smijeh. Kad se netko nasmije u takvom trenutku, raspoloženje često nestaje. Takvi potezi mogu djelovati neozbiljno ako nisu dogovoreni prije. Bolje je komunicirati što se sviđa prije nego što se ide u takve igrice.
LICKANJE UHA NAKON ŠAPTANJA Šaputanje može biti privlačno, ali kad se pretvori u lickanje uha, može nalikovati „wet willy“ efektu, što je neugodno. Takav potez nekim muškarcima više smeta nego što uzbuđuje. Razlika između nježnih dodira i nečega što im djeluje neozbiljno može biti tanka. Ako se takav potez ne sviđa, komunikacija je ključna.
ORAL BEZ NAJAVE: PRELAZAK NA PODRUČJE OKO ANUSA Oralno stimuliranje može biti ugodno, ali neočekivani prelazak na područje oko anusa može biti problem. Glavni razlog je neugoda zbog kontakta kože s tim područjem. Čak ako fizički nije bolno, psihološki efekt može biti neugodan. Bitno je pitati ili dogovoriti takve poteze unaprijed.
„ZUBI“ TOKOM ORALNOG SEKSA Neki muškarci ne vole kada partnerica dodaje zube tijekom oralnog seksa. To može biti neugodno ili bolno. Iako oral inače može biti ugodan, zubi mogu smanjiti užitak. Ponekad žene to rade misleći da muškarci vole, ali svi su ukusi različiti. Otvoreni razgovor o tome može izbjeći neugodne situacije.
GRUBO POVLAČENJE TESTISA Prejako povlačenje testisa zna biti bolno, iako partnerica može misliti da pomaže spriječiti preranu ejakulaciju. Testisi su osjetljivo područje i prejak pritisak zna biti neugodan. Najbolje je pažljivo raditi s njima i pitati partnera što mu odgovara. To može napraviti veliku razliku u općem iskustvu za oboje.
NEUSKLAĐENI POTEZI U DOGGY STYLE POZICIJI Kombinacija doggy style i izazova s rukama zna biti nezgodna. Primjerice, kad partnerica gurne njegovu ruku da dodiruje klitoris, može biti neravnoteža. Takvi potezi ponekad izbacuju iz ritma i prekidaju flow. Bolje je dogovoriti prilagodbe koje olakšavaju poziciju. To pomaže da oboma bude ugodnije i zabavnije.
PREURANJENA STIMULACIJA – RUKOVANJE JAVNO Predugačka stimulacija tijekom dana, npr. rukom ispod stola, može biti neugodno. To može dovesti do „blue balls“ efekta i frustracije. Takve situacije nisu idealne prije nego što ste sami kod kuće. Bolje je dogovoriti seksualne igre tako da oboje imaju realna očekivanja.
ŠTIPANJE BRADAVICA TOKOM SEKSA Neki muškarci ne vole štipanje bradavica. Blaži osjećaj je u redu, ali prejako štipanje može biti neugodno ili bolno. Ponekad oba partnera rade isto jedno drugom bez razmišljanja. Otvorena diskusija o granicama može spriječiti neugodne trenutke.
