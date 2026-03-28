FOTO Više od dekoracije: Evo koje sve vrste cvijeća su jestive

Cvijeće nije samo ukras u vazi ili vrtu. Neke vrste mogu završiti i na vašem tanjuru. Od maslačka do ruže, mnoga jestiva cvijeća kriju zanimljive okuse i široku primjenu u kuhinji. Donosimo popis cvjetova koje možda niste znali da možete jesti
U nastavku pogledajte koje vrste cvijeća možete jesti i kako ih pripremiti.
MASLAČAK Maslačak je jedan od najpoznatijih jestivih cvjetova, prepoznatljiv po žutim cvjetovima koji podsjećaju na malo sunce. Raste vrlo često na livadama i uz puteve, pa je lako dostupan. Njegovi cvjetovi imaju blago sladak okus koji podsjeća na med. Upravo zbog toga često se koristi za pripremu sirupa, poznatog kao “med od maslačka”. Osim toga, može se dodavati u salate ili čak pohati u tijestu.
LJUBIČICA Ljubičica je mali, mirisni cvijet ljubičaste boje koji raste u šumama i na sjenovitim mjestima. Ima srcolike listove i vrlo ugodan, nježan miris. Okus joj je blago sladak i aromatičan, što je čini idealnom za slastice. Najčešće se koristi za kandiranje ili aromatiziranje šećera. Također se često koristi kao dekoracija na kolačima i desertima.
NEVEN Neven je cvijet jarkih žutih ili narančastih latica koji često raste u vrtovima i na sunčanim područjima. Njegove latice imaju blago pikantan i pomalo gorak okus. Upravo zato često se koristi u slanim jelima poput salata, juha ili rižota. Zbog intenzivne boje može jelima dati zlatnu nijansu. Ponekad ga nazivaju i “siromašni šafran” jer služi kao zamjena za skuplji začin.
CVIJET TIKVICE Cvijet tikvice jedan je od najpoznatijih jestivih cvjetova u mediteranskoj kuhinji. Velik je, žute boje i lijevkastog oblika, a raste direktno iz biljke tikvice. Ima vrlo blag i nježan okus. Najčešće se puni sirom, mesom ili povrćem te se potom prži u tijestu. Osim toga, može se dodavati u juhe i razna lagana povrtna jela.
RUŽA Ruža je poznata po svom mirisu, ali su njezine latice također jestive. Važno je koristiti samo ruže koje nisu tretirane kemikalijama. Latice su mekane, aromatične i blago slatkaste. Često se koriste za pripremu džemova, sirupa i želea. Također se dodaju u slastice, čajeve ili aromatični šećer.
LAVANDA Lavanda ima sitne ljubičaste cvjetove i vrlo prepoznatljiv, intenzivan miris. Raste uglavnom na sunčanim i suhim područjima, osobito u mediteranskim krajevima. U kuhinji se koristi u malim količinama zbog snažnog okusa. Dodaje se kolačima, keksima, medu ili šećeru. Daje jelima posebnu, cvjetnu aromu koja je vrlo karakteristična.
KAMILICA Kamilica je mala biljka s bijelim laticama i žutim središtem, nalik tratinčici. Ima izražen, umirujući miris i okus. Najpoznatija je po tome što se koristi za pripremu čaja. Osim toga, može se koristiti za aromatiziranje sirupa, krema i laganih deserata. Jelima daje nježnu i blagu cvjetnu notu.
RAZLIČAK Različak je cvijet intenzivne plave boje koji se često koristi kao dekoracija u jelima. Ima blag okus koji podsjeća na klinčić, s lagano slatkastim i začinskim notama. Često se dodaje salatama ili desertima radi boje i estetike. Može se koristiti svjež ili sušen. Osim okusa, cijenjen je zbog vizualnog dojma koji daje jelima.
HIBISKUS Hibiskus je vrlo popularan jestivi cvijet poznat po svojoj jarkoj boji i kiselkastom okusu. Često se koristi za pripremu čajeva i napitaka, posebno hladnih. Njegov okus podsjeća na citruse pa se dobro slaže s voćem. Može se dodavati i u salate ili džemove. Osim toga, daje jelima i pićima atraktivnu crvenu boju.
MAGNOLIJA Cvjetovi magnolije su jestivi, osobito dok su mladi i svježi. Imaju pomalo pikantan i aromatičan okus. Često se kisele ili dodaju u salate. Njihova tekstura je čvrsta, što ih čini zanimljivim dodatkom jelima. U nekim kuhinjama koriste se i kao posebna delikatesa.
MAĆUHICA Maćuhice su blagog, svježeg okusa i vrlo dekorativnog izgleda. Često se koriste u salatama ili kao ukras na desertima. Njihove latice mogu se i kandirati. Imaju lagan, gotovo neutralan okus pa se lako kombiniraju s drugim namirnicama. Popularne su u modernoj gastronomiji.
SUNCOKRET Suncokret je zanimljiv jer su jestivi i latice i sjemenke. Latice imaju blago orašast okus. Mogu se dodavati u salate ili kratko pržiti. Pupoljci se također mogu pripremati kao povrće. Vrlo je svestran u kuhinji.
JORGOVAN Jorgovan ima vrlo mirisne cvjetove s blagim citrusnim okusom. Često se miješa s jogurtom ili krem sirom. Može se koristiti i kao dekoracija za kolače. Njegov intenzivan miris daje poseban karakter jelima. Posebno je popularan u proljetnim receptima.
BOŽUR Latice božura su jestive i imaju nježan, blago sladak okus. Mogu se koristiti svježe u salatama. Također se mogu lagano kuhati i zasladiti. Nekada se od njih radila aromatična voda. Vrlo su dekorativne i često se koriste u finijim jelima.
U nastavku pogledajte koje cvijeće je otrovno i nikako ga ne biste smjeli jesti.
ANEMONA Anemona je vrlo lijep cvijet koji često raste u vrtovima i šumama, ali je otrovan za ljude. Sadrži tvari koje mogu izazvati iritaciju kože i probavne smetnje ako se pojede. Posebno su opasni svi dijelovi biljke. Konzumacija može uzrokovati mučninu i povraćanje. Zbog toga se koristi isključivo kao ukrasna biljka.
NARCIS Narcis je jedan od najpoznatijih proljetnih cvjetova, ali je otrovan, osobito njegova lukovica. Sadrži toksične alkaloide koji mogu izazvati ozbiljne probavne tegobe. Čak i manja količina može uzrokovati mučninu, povraćanje i bolove u trbuhu. Često dolazi do trovanja jer izgleda bezazleno. Nikada se ne smije koristiti u prehrani.
NAPRSTAK Naprstak je vrlo atraktivan cvijet s visokim stabljikama i zvonastim cvjetovima. Međutim, izuzetno je otrovan jer sadrži spojeve koji djeluju na srce. Konzumacija može uzrokovati ozbiljne poremećaje srčanog ritma. U većim količinama može biti i smrtonosan. Zbog toga se koristi samo u medicini pod strogim nadzorom.
ĐURĐICA Đurđica je mali bijeli cvijet ugodnog mirisa, ali je vrlo otrovna biljka. Sadrži tvari koje utječu na rad srca i mogu izazvati ozbiljne simptome. Konzumacija može dovesti do vrtoglavice, mučnine i poremećaja srčanog ritma. Svi dijelovi biljke su otrovni. Unatoč ljepoti, nikako nije za jelo.
HORTENZIJA Hortenzija je popularna ukrasna biljka s velikim, šarenim cvjetovima. Iako izgleda privlačno, sadrži otrovne spojeve koji mogu uzrokovati probavne tegobe. Konzumacija može izazvati mučninu i povraćanje. U većim količinama može biti opasna za zdravlje. Zato se koristi isključivo kao dekoracija u vrtovima.
PERUNIKA Perunika je elegantan cvijet koji se često uzgaja u vrtovima. Iako je vrlo lijepa, sadrži tvari koje mogu biti otrovne. Posebno je opasan korijen biljke. Konzumacija može izazvati iritaciju probavnog sustava i druge tegobe. Zbog toga nije prikladna za prehranu.
KUKUTA Kukuta je jedna od najotrovnijih biljaka uopće. Već male količine mogu uzrokovati ozbiljne neurološke probleme. Djeluje na živčani sustav i može dovesti do paralize. U težim slučajevima može izazvati smrt. Zbog toga je izuzetno opasna i ne smije se dirati ni jesti bez zaštite.
Ciklama je čest ukrasni cvijet u kućama i vrtovima. Iako izgleda bezopasno, sadrži otrovne tvari. Najopasniji je njezin korijen. Konzumacija može izazvati povraćanje i proljev. Zato se koristi isključivo kao dekorativna biljka.
